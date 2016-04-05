antey1969 написав:. ХЗ как они рассмотрели на этом видео мобилизованных. Я лично ничего подобного не вижу.
Начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала использование одесским военкоматом машин скорой помощи:
«В ней нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта в частности для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, то виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности» https://t.me/xydessa/27272
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 1 раз.
"Когда мы говорим о происходящем в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине веками, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта. Источник: https://censor.net/ru/n3395149
Руцкой и тот бьёт по воздуху в зазеркалье осторожно, с оглядкой на хозяина:
Kudrjavuy написав:А ведь когда-то считался уважаемым человеком.
чего так удивляет? многие, кто жил на изломе епох помнят хорошее, но только советское. русское - тупая ветвь на пеньке Советского Союза.
Вам, ещё рано комментировать это. Тем более, ни понимая "О ЧЁМ " Ведь даже спотыкающаяся лошадь - публично уже не понимает, не видит в происходящем будущего. Будущего оркостана. Погодите, ещё каждое, что называет себя "рузким" поднимет родословную, где предки были, как минимум с Украины. И ничего не останется, кроме как ... . "Аллах велик" - всё чаще слышно по самой москве. Намазы проходят довольно массово. И манкурты стонут громко...