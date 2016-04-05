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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3384338533863387
Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:45

  antey1969 написав:.
ХЗ как они рассмотрели на этом видео мобилизованных. Я лично ничего подобного не вижу.

Начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала использование одесским военкоматом машин скорой помощи:

«В ней нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта в частности для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, то виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности»
https://t.me/xydessa/27272

Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:46

Лошадь дошла своего апогея?
"Когда мы говорим о происходящем в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине веками, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта. Источник: https://censor.net/ru/n3395149

Руцкой и тот бьёт по воздуху в зазеркалье осторожно, с оглядкой на хозяина:

А ведь когда-то считался уважаемым человеком.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:А ведь когда-то считался уважаемым человеком.

чего так удивляет?
многие, кто жил на изломе епох помнят хорошее, но только советское.
русское - тупая ветвь на пеньке Советского Союза.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 20:54

Хотя бы это оставьте:
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 січ, 2023 21:08

  Goodman написав:
  Kudrjavuy написав:А ведь когда-то считался уважаемым человеком.

чего так удивляет?
многие, кто жил на изломе епох помнят хорошее, но только советское.
русское - тупая ветвь на пеньке Советского Союза.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вам, ещё рано комментировать это. 8)
Тем более, ни понимая "О ЧЁМ :!: "
Ведь даже спотыкающаяся лошадь - публично уже не понимает, не видит в происходящем будущего.
Будущего оркостана.
Погодите, ещё каждое, что называет себя "рузким" поднимет родословную, где предки были, как минимум с Украины.
И ничего не останется, кроме как ... .
"Аллах велик" - всё чаще слышно по самой москве. Намазы проходят довольно массово.
И манкурты стонут громко...
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3384338533863387
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