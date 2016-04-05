"Я думаю, что и сам Зеленский понимает, что проваливается внутренняя работа. Если с армией у нас более или менее понятно – она работает по западным стандартам, а вот правительство живет как в стране ничего не происходит. Главная задача правительства сейчас выпросить какую-либо военную помощь, при этом не мобилизуя экономику на нужды военного времени. А в россии это делают. Организация производства собственного оружия на своей территории не происходит. Поэтому я думаю, наконец-то дошли руки посмотреть чем занимается Кабинет министров и выгоняют наиболее неэффективных", - заявил Загородний.



Он также отметил, что в энергетике до сих пор не введено военное положение.



"Она до сих пор живет в режиме рыночной экономики, а так быть не может, ведь у нас война, многие не платят, много уехало. Остается куча трейдеров, не ограничены наценки по электричеству и так далее. Кроме того, неудовлетворительна работа по быстрому возобновлению энергетики. Например, история с тем, что россия будет бомбить энергетическую инфраструктуру, была ясна еще летом прошлого года. А подготовлено не было ничего", - напомнил политтехнолог.



"Министерство экономики работает как министерство статистики. Они говорят, что вот у нас такой уровень безработицы. И все. А вы определили приоритетные отрасли, организовали туда заказы, кредитование? Мобилизация экономики, к сожалению, у нас никак не происходит", - добавил Загородний.



Напомним, по данным СМИ в ближайшее время в Кабмине возможны увольнения. Первые кандидаты на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.