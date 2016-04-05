antey1969 написав:. ХЗ как они рассмотрели на этом видео мобилизованных. Я лично ничего подобного не вижу.
Начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала использование одесским военкоматом машин скорой помощи:
«В ней нет медицинского оборудования, она была передана по мобилизации как автотранспортное средство. Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта в частности для соответствующей работы, поэтому по результатам проверки, если будут выявлены дисциплинарные нарушения, то виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности» https://t.me/xydessa/27272
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 23 січ, 2023 20:46, всього редагувалось 1 раз.
"Когда мы говорим о происходящем в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине веками, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта. Источник: https://censor.net/ru/n3395149
Руцкой и тот бьёт по воздуху в зазеркалье осторожно, с оглядкой на хозяина:
"Я думаю, что и сам Зеленский понимает, что проваливается внутренняя работа. Если с армией у нас более или менее понятно – она работает по западным стандартам, а вот правительство живет как в стране ничего не происходит. Главная задача правительства сейчас выпросить какую-либо военную помощь, при этом не мобилизуя экономику на нужды военного времени. А в россии это делают. Организация производства собственного оружия на своей территории не происходит. Поэтому я думаю, наконец-то дошли руки посмотреть чем занимается Кабинет министров и выгоняют наиболее неэффективных", - заявил Загородний.
Он также отметил, что в энергетике до сих пор не введено военное положение.
"Она до сих пор живет в режиме рыночной экономики, а так быть не может, ведь у нас война, многие не платят, много уехало. Остается куча трейдеров, не ограничены наценки по электричеству и так далее. Кроме того, неудовлетворительна работа по быстрому возобновлению энергетики. Например, история с тем, что россия будет бомбить энергетическую инфраструктуру, была ясна еще летом прошлого года. А подготовлено не было ничего", - напомнил политтехнолог.
"Министерство экономики работает как министерство статистики. Они говорят, что вот у нас такой уровень безработицы. И все. А вы определили приоритетные отрасли, организовали туда заказы, кредитование? Мобилизация экономики, к сожалению, у нас никак не происходит", - добавил Загородний.
Напомним, по данным СМИ в ближайшее время в Кабмине возможны увольнения. Первые кандидаты на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.
Hotab написав: від якого чекають захисту своєї держави.
а що таке держава? це коли формується батальйон монако? який потім як закінчиться війна повернеться і буде розказувати хто хазяїн життя? коли вимагати обов’язку то вимагати від всіх а не вибірково. якщо флуман повинен піти на фронт то батальйон монако повинен бути позбавлений всього. і статків в тому числі. інакше обов’язок якийсь вибірковий.