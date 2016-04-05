"Когда мы говорим о происходящем в Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское - от языка до культуры, что было в Украине веками, и запрещая людям говорить на их родном языке", - сказал министр иностранных дел страны-оккупанта. Источник: https://censor.net/ru/n3395149
Руцкой и тот бьёт по воздуху в зазеркалье осторожно, с оглядкой на хозяина:
"Я думаю, что и сам Зеленский понимает, что проваливается внутренняя работа. Если с армией у нас более или менее понятно – она работает по западным стандартам, а вот правительство живет как в стране ничего не происходит. Главная задача правительства сейчас выпросить какую-либо военную помощь, при этом не мобилизуя экономику на нужды военного времени. А в россии это делают. Организация производства собственного оружия на своей территории не происходит. Поэтому я думаю, наконец-то дошли руки посмотреть чем занимается Кабинет министров и выгоняют наиболее неэффективных", - заявил Загородний.
Он также отметил, что в энергетике до сих пор не введено военное положение.
"Она до сих пор живет в режиме рыночной экономики, а так быть не может, ведь у нас война, многие не платят, много уехало. Остается куча трейдеров, не ограничены наценки по электричеству и так далее. Кроме того, неудовлетворительна работа по быстрому возобновлению энергетики. Например, история с тем, что россия будет бомбить энергетическую инфраструктуру, была ясна еще летом прошлого года. А подготовлено не было ничего", - напомнил политтехнолог.
"Министерство экономики работает как министерство статистики. Они говорят, что вот у нас такой уровень безработицы. И все. А вы определили приоритетные отрасли, организовали туда заказы, кредитование? Мобилизация экономики, к сожалению, у нас никак не происходит", - добавил Загородний.
Напомним, по данным СМИ в ближайшее время в Кабмине возможны увольнения. Первые кандидаты на увольнение – министр топлива и энергетики Герман Галущенко, министр спорта Вадим Гутцайт и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.
Hotab написав: від якого чекають захисту своєї держави.
а що таке держава? це коли формується батальйон монако? який потім як закінчиться війна повернеться і буде розказувати хто хазяїн життя? коли вимагати обов’язку то вимагати від всіх а не вибірково. якщо флуман повинен піти на фронт то батальйон монако повинен бути позбавлений всього. і статків в тому числі. інакше обов’язок якийсь вибірковий.
mephala написав:якщо флуман повинен піти на фронт то батальйон монако повинен бути позбавлений всього. і статків в тому числі. інакше обов’язок якийсь вибірковий.
Утібозе.
Я абсолютно переконаний, що в будь-якій країні, і в будь-які часи ніколи не було в цьому питанні цілковитої справедливості. Завжди були і будуть хітрозроблені. І завжди, як до війни, так і після, з ними боролись. Але це зовсім не означає, що якщо є хтось занадто мудрий, то не потрібно захищати свою країну!!
Так, це буде (або не буде ) наступним етапом у війні , спитати , "а де ти був коли тебе не було"?? Але це не означає ", а давайте зараз кинемо країну нахуй, бо в ній є високопосадові уйопки, які її не хочуть захищати"
Давайте батальйону Монако давати оцінку після нашої перемоги. У нас нема іншого варіанту, якщо нам потрібна ця країна.
mephala написав:а що таке держава
Це коли у тебе є самоідентифікація. Це не тоді, коли твої діти , рахунки і нерухомість вже за кордоном. Якщо це про вас, то чому ви це запитуєте?