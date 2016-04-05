Hotab написав:Так, це буде (або не буде ) наступним етапом у війні , спитати , "а де ти був коли тебе не було"??
Але це не означає ", а давайте зараз кинемо країну нахуй, бо в ній є високопосадові уйопки, які її не хочуть захищати"
Давайте батальйону Монако давати оцінку після нашої перемоги. У нас нема іншого варіанту, якщо нам потрібна ця країна.
коли я бачу як "бєшєний прінтер" приймає закон щодо націоналізації банків писаний під альфу дуже швидко і коли я бачу що навіть ніхто не чухається щось робити з батальйоном монако в правовому полі в плані позбавлення їх громадянства і статків то чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять під ноготь тих хто обороняв державу на передку. за допомогою тих же поліції і судів якщо вякати надумають. ніяких де ти був не буде. буде - твое место у па****ши. це буде стосовно захисників які повернулись з фронту якщо у вас ще рожеві окуляри не спали.
от що заважає "бєшєному прінтеру" прийняти закон - всі чоловіки призовного віку повернутись в країну. не повернешся - позбавлення громадянства і статків. чому захищати повинні тільки ті хто в країні? якщо ти громадянин - повинен захищати свою державу незалежно від того ти був в країні чи за її межами.