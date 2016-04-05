|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 24 січ, 2023 00:03
Hotab написав:
Так, це буде (або не буде ) наступним етапом у війні , спитати , "а де ти був коли тебе не було"??
Але це не означає ", а давайте зараз кинемо країну нахуй, бо в ній є високопосадові уйопки, які її не хочуть захищати"
Давайте батальйону Монако давати оцінку після нашої перемоги. У нас нема іншого варіанту, якщо нам потрібна ця країна.
коли я бачу як "бєшєний прінтер" приймає закон щодо націоналізації банків писаний під альфу дуже швидко і коли я бачу що навіть ніхто не чухається щось робити з батальйоном монако в правовому полі в плані позбавлення їх громадянства і статків то чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять під ноготь тих хто обороняв державу на передку. за допомогою тих же поліції і судів якщо вякати надумають. ніяких де ти був не буде. буде - твое место у па****ши. це буде стосовно захисників які повернулись з фронту якщо у вас ще рожеві окуляри не спали.
от що заважає "бєшєному прінтеру" прийняти закон - всі чоловіки призовного віку повернутись в країну. не повернешся - позбавлення громадянства і статків. чому захищати повинні тільки ті хто в країні? якщо ти громадянин - повинен захищати свою державу незалежно від того ти був в країні чи за її межами.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7827
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 00:15
mephala написав:
чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять
І?
Ваш варіант??
Заьерем всіх з фронту (бо батальон Монако не на фронті) і заживемо щасливо з руснявими??
Ваші конкретні пропозиції??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8580
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 1917 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 24 січ, 2023 00:20
Hotab
в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"
який коли ОП стимулює то приймає все що завгодно дуже швидко. навіть в умовах воєнного стану.
але коли ОП щось не цікаво (рука руку миє як то кажуть) то і "бєшєний прінтер" замовкає.
а коли не буде Закону то вам пояснювати хто буде хазяїном життя?
ЗІ
а взагалі - серед народів виживає сильніший. і як народ обирає собі очільників так і виживає. тому дивлячись на вибір народу впродовж 30 років стає сумно.
Востаннє редагувалось mephala
в Вів 24 січ, 2023 00:29, всього редагувалось 1 раз.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7827
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 215 раз.
- Подякували: 827 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 00:27
vitaliian написав:
ЧВК «Вагнер» выдает сбежавших и сдавшихся ВСУ зеков за погибших. Их родственники получают липовые похоронки, с них вымогают деньги.
«Заключенные массово побежали из ЧВК "Вагнер", причем в обе стороны — как в Россию, так и сдаваться в плен на Украину», — рассказала в программе «Воздух» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Пригожин пытается выкручиваться своеобразным образом.
«Пригожин обещал Путину выиграть войну, ему дали карт-бланш — забирай заключенных. Скорее всего их уже более 50 тысяч было завербовано, а воюет на фронте 10 тысяч. Остальные — либо убиты, либо "трехсотые" (раненые), либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России — ему этого Путину показывать нельзя», — объясняет Романова.
Поэтому сдавшихся в плен или сбежавших считают погибшими. И рассылают похоронки их родственникам. Романова рассказала и о попытках ЧВК заработать на родных заключенных.
«Когда речь зашла о выдаче тела, у женщины, которая живет не в России, стали требовать деньги за это. Она опубликовала скриншоты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж, который воюет в ЧВК "Вагнер" — он сказал, не лезь, женщина, не в свои дела. То есть если бы она это не опубликовала, то оплакала бы его и, видимо, похоронила бы пустой гроб», — резюмирует правозащитница.
О том, как Пригожин кидает на деньги и самих солдат, записавшихся в его ряды, мы рассказывали здесь.
так шо муж разводил вместе с вагнером на бабки собственную жену, а когда не получилось пришел с ней разобраться ?
-
pilker
-
-
- Повідомлень: 227
- З нами з: 20.09.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 січ, 2023 00:46
mephala написав:
Hotab
в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"
Вам зараз цитатами нагадати з чим ви прийшли в топік?
З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.
Флумани можуть посилаючись на Монако послати країну і її не захищати? Хто буде захищати, якщо всі трішки Флуман?
mephala написав:
взагалі - серед народів виживає сильніший
Ви вже готові здаватись сильнішому народу??
Тільки давайте з конкретними відповідями, а то оце все займає чимало часу.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8580
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 1917 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|111398
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|479210
|
|
|1
|4677
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|