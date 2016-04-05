ЧВК «Вагнер» выдает сбежавших и сдавшихся ВСУ зеков за погибших. Их родственники получают липовые похоронки, с них вымогают деньги.



«Заключенные массово побежали из ЧВК "Вагнер", причем в обе стороны — как в Россию, так и сдаваться в плен на Украину», — рассказала в программе «Воздух» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Пригожин пытается выкручиваться своеобразным образом.



«Пригожин обещал Путину выиграть войну, ему дали карт-бланш — забирай заключенных. Скорее всего их уже более 50 тысяч было завербовано, а воюет на фронте 10 тысяч. Остальные — либо убиты, либо "трехсотые" (раненые), либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России — ему этого Путину показывать нельзя», — объясняет Романова.



Поэтому сдавшихся в плен или сбежавших считают погибшими. И рассылают похоронки их родственникам. Романова рассказала и о попытках ЧВК заработать на родных заключенных.



«Когда речь зашла о выдаче тела, у женщины, которая живет не в России, стали требовать деньги за это. Она опубликовала скриншоты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж, который воюет в ЧВК "Вагнер" — он сказал, не лезь, женщина, не в свои дела. То есть если бы она это не опубликовала, то оплакала бы его и, видимо, похоронила бы пустой гроб», — резюмирует правозащитница.



О том, как Пригожин кидает на деньги и самих солдат, записавшихся в его ряды, мы рассказывали здесь.