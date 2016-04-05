Hotab написав:Так, це буде (або не буде ) наступним етапом у війні , спитати , "а де ти був коли тебе не було"?? Але це не означає ", а давайте зараз кинемо країну нахуй, бо в ній є високопосадові уйопки, які її не хочуть захищати"
Давайте батальйону Монако давати оцінку після нашої перемоги. У нас нема іншого варіанту, якщо нам потрібна ця країна.
коли я бачу як "бєшєний прінтер" приймає закон щодо націоналізації банків писаний під альфу дуже швидко і коли я бачу що навіть ніхто не чухається щось робити з батальйоном монако в правовому полі в плані позбавлення їх громадянства і статків то чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять під ноготь тих хто обороняв державу на передку. за допомогою тих же поліції і судів якщо вякати надумають. ніяких де ти був не буде. буде - твое место у па****ши. це буде стосовно захисників які повернулись з фронту якщо у вас ще рожеві окуляри не спали. от що заважає "бєшєному прінтеру" прийняти закон - всі чоловіки призовного віку повернутись в країну. не повернешся - позбавлення громадянства і статків. чому захищати повинні тільки ті хто в країні? якщо ти громадянин - повинен захищати свою державу незалежно від того ти був в країні чи за її межами.
Hotab в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера" який коли ОП стимулює то приймає все що завгодно дуже швидко. навіть в умовах воєнного стану. але коли ОП щось не цікаво (рука руку миє як то кажуть) то і "бєшєний прінтер" замовкає. а коли не буде Закону то вам пояснювати хто буде хазяїном життя?
ЗІ а взагалі - серед народів виживає сильніший. і як народ обирає собі очільників так і виживає. тому дивлячись на вибір народу впродовж 30 років стає сумно.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 24 січ, 2023 00:29, всього редагувалось 1 раз.
ЧВК «Вагнер» выдает сбежавших и сдавшихся ВСУ зеков за погибших. Их родственники получают липовые похоронки, с них вымогают деньги.
«Заключенные массово побежали из ЧВК "Вагнер", причем в обе стороны — как в Россию, так и сдаваться в плен на Украину», — рассказала в программе «Воздух» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Пригожин пытается выкручиваться своеобразным образом.
«Пригожин обещал Путину выиграть войну, ему дали карт-бланш — забирай заключенных. Скорее всего их уже более 50 тысяч было завербовано, а воюет на фронте 10 тысяч. Остальные — либо убиты, либо "трехсотые" (раненые), либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России — ему этого Путину показывать нельзя», — объясняет Романова.
Поэтому сдавшихся в плен или сбежавших считают погибшими. И рассылают похоронки их родственникам. Романова рассказала и о попытках ЧВК заработать на родных заключенных.
«Когда речь зашла о выдаче тела, у женщины, которая живет не в России, стали требовать деньги за это. Она опубликовала скриншоты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж, который воюет в ЧВК "Вагнер" — он сказал, не лезь, женщина, не в свои дела. То есть если бы она это не опубликовала, то оплакала бы его и, видимо, похоронила бы пустой гроб», — резюмирует правозащитница.
О том, как Пригожин кидает на деньги и самих солдат, записавшихся в его ряды, мы рассказывали здесь.
так шо муж разводил вместе с вагнером на бабки собственную жену, а когда не получилось пришел с ней разобраться ?
‼Россия движется к поражению. Три основных сценария проигрыша РФ от Foreign Affairs
▪️Менее реальный. Россия согласится на свое поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Но даже здесь Путин или его приемники будут пытаться сохранить Крым.
▪️Провал России на фоне эскалации. РФ может устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В худшем случае - применит ядерное оружие, что приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией.