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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3386338733883389>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 00:03

  Hotab написав:Так, це буде (або не буде ) наступним етапом у війні , спитати , "а де ти був коли тебе не було"??
Але це не означає ", а давайте зараз кинемо країну нахуй, бо в ній є високопосадові уйопки, які її не хочуть захищати"

Давайте батальйону Монако давати оцінку після нашої перемоги. У нас нема іншого варіанту, якщо нам потрібна ця країна.


коли я бачу як "бєшєний прінтер" приймає закон щодо націоналізації банків писаний під альфу дуже швидко і коли я бачу що навіть ніхто не чухається щось робити з батальйоном монако в правовому полі в плані позбавлення їх громадянства і статків то чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять під ноготь тих хто обороняв державу на передку. за допомогою тих же поліції і судів якщо вякати надумають. ніяких де ти був не буде. буде - твое место у па****ши. це буде стосовно захисників які повернулись з фронту якщо у вас ще рожеві окуляри не спали.
от що заважає "бєшєному прінтеру" прийняти закон - всі чоловіки призовного віку повернутись в країну. не повернешся - позбавлення громадянства і статків. чому захищати повинні тільки ті хто в країні? якщо ти громадянин - повинен захищати свою державу незалежно від того ти був в країні чи за її межами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 00:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять

І?
Ваш варіант??

Заьерем всіх з фронту (бо батальон Монако не на фронті) і заживемо щасливо з руснявими??
Ваші конкретні пропозиції??
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 00:27

  vitaliian написав:
ЧВК «Вагнер» выдает сбежавших и сдавшихся ВСУ зеков за погибших. Их родственники получают липовые похоронки, с них вымогают деньги.

«Заключенные массово побежали из ЧВК "Вагнер", причем в обе стороны — как в Россию, так и сдаваться в плен на Украину», — рассказала в программе «Воздух» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Пригожин пытается выкручиваться своеобразным образом.

«Пригожин обещал Путину выиграть войну, ему дали карт-бланш — забирай заключенных. Скорее всего их уже более 50 тысяч было завербовано, а воюет на фронте 10 тысяч. Остальные — либо убиты, либо "трехсотые" (раненые), либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России — ему этого Путину показывать нельзя», — объясняет Романова.

Поэтому сдавшихся в плен или сбежавших считают погибшими. И рассылают похоронки их родственникам. Романова рассказала и о попытках ЧВК заработать на родных заключенных.

«Когда речь зашла о выдаче тела, у женщины, которая живет не в России, стали требовать деньги за это. Она опубликовала скриншоты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж, который воюет в ЧВК "Вагнер" — он сказал, не лезь, женщина, не в свои дела. То есть если бы она это не опубликовала, то оплакала бы его и, видимо, похоронила бы пустой гроб», — резюмирует правозащитница.

О том, как Пригожин кидает на деньги и самих солдат, записавшихся в его ряды, мы рассказывали здесь.

так шо муж разводил вместе с вагнером на бабки собственную жену, а когда не получилось пришел с ней разобраться ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 00:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:Hotab
в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"

Вам зараз цитатами нагадати з чим ви прийшли в топік?

З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.
Флумани можуть посилаючись на Монако послати країну і її не захищати? Хто буде захищати, якщо всі трішки Флуман?

  mephala написав:взагалі - серед народів виживає сильніший

Ви вже готові здаватись сильнішому народу??
Тільки давайте з конкретними відповідями, а то оце все займає чимало часу.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 07:50

‼У рф залишилося близько 20% від довоєнних запасів високоточних ракет.

Приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із іранськими дронами-камікадзе та переробляє ракети С-300 та С-400 для запусків «земля-земля», — ГУР.
https://t.me/c/1248149892/30718
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:02

‼Россия движется к поражению. Три основных сценария проигрыша РФ от Foreign Affairs

▪️Менее реальный. Россия согласится на свое поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Но даже здесь Путин или его приемники будут пытаться сохранить Крым.

▪️Провал России на фоне эскалации. РФ может устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В худшем случае - применит ядерное оружие, что приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией.

▪️Поражение РФ через крах режима - решающие бои будут происходить не в Украине, а в залах Кремля или на улицах Москвы. При таком исходе в самой Европе также могут начаться беспорядки.
https://www.foreignaffairs.com/russian- ... sia-defeat

Причем тут беспорядки в Европе к краху режима путена
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 08:20

pilker в этой истории прекрасно все :) Пусть на россии грызут друг другу глотки!
Nikstep
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:На питання - " а чому так?" А відповідь - " Бо я так сказав!"...
Ну і тому подібні інші речі...


а в чому тут проблема чи кримінал?

у мене в компаніях був план-графік відпусків (за 2 місяця до закінчення контракту екіпаж писав на загального списку -коли кожний планує повернутись на судно після списання (на приклад -в січні відбув з судна і має "право" на 4 місяці відпуски, але за особистими планами бажає щоб дали роботу у березні (і компанія вже шукає йому місце і через 5-7 днів повідомляє, що є 2 або 3 судна- що він вибрав і сповістив на яке згоден(той швиденько в інтернет -дивиться яке судно(старе чи нове, яка лінія (Африка -не хочу, чи Азія -вже краще) і дає відповідь в компанію. Тобто, щось там може за 3-4 місяці помінятись, але людина ще на судні знає про свою майбутню роботу (на старе місто роботи мало хто з філіппінців повертається, тому що сидіти 6 місяців в відпустці ніхто не бажає)-так було у великій компанії яка оперувало флотом більше 250 суден. У маленькій компанії (12-15) інакше, ніхто нікого не питає-списався чекай 6+1 місяць коли твій колега відпрацює і ти повернешся на "своє судно".

на жаль, коли стає проблема "день простоять и ночь продержаться" ніхто не буде думати про відпуски (тим паче, якщо зверху видно (ГШ) що система з помилками , але якось працює-ніхто не буде вносити покращення, покращення і відпуски для мирного життя
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:12

  vitaliian написав:
❗️Звільнення Тимошенка підтвердив нардеп Железняк

Він також повідомив, що звільнили заступника Офісу Генпрокурора Олексія Симоненка

Також він каже, що будуть щонайменше ще 3 кадрових рішення по Кабміну



ТГ пишуть, що Тимошенко піде на посаду в одну з областей, де звільняють очільників ОВА
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 10:12

Гроші за реформи: за яких умов Україна отримуватиме економічну допомогу у 2023 році

https://www.unian.ua/economics/finance/groshi-za-reformi-za-yakih-umov-ukrajina-otrimuvatime-ekonomichnu-dopomogu-u-2023-roci-12120231.html

Зокрема, Україна зобов’язалася:

до кінця березня завершити відбір нового голови Національне антикорупційне бюро України, а у другому кварталі – призначити його на посаду;
запровадити оцінку ефективності керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
до кінця вересня відновити роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на основі рекомендацій Етичної ради та конкурсної комісії;
до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів за нової методології та за участю реформованого органу;
до кінця вересня затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектора;
повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах;
до кінця лютого провести дерегуляцію ліцензування та дозвільної системи, а до кінця року – цифровізацію видачі ліцензій;
зберегти ДП "Медичні закупівлі України" як єдиного національного закупівельника медичного обладнання, ліків та вакцин на центральному рівні;
до березня обрати наглядову раду НАК "Нафтогаз України";
до червня запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператор ГТС України".
Як видно із зазначеного списку, перелік змін, які необхідно здійснити, актуальний для нас не лише для отримання коштів, щоб профінансувати бюджетний дефіцит, а й тому, що це нам самим потрібно з огляду на нашу стратегічну мету стати частиною Європейського Союзу. Для цього треба унормувати усю законодавчу базу за європейськими нормативами і стандартами, покращити боротьбу з корупцією та зробити судову систему по справжньому незалежною та професійною. І ще – зробити ефективною та прозорою роботу державного сектору.

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