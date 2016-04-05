Hotab написав:Так, це буде (або не буде ) наступним етапом у війні , спитати , "а де ти був коли тебе не було"?? Але це не означає ", а давайте зараз кинемо країну нахуй, бо в ній є високопосадові уйопки, які її не хочуть захищати"
Давайте батальйону Монако давати оцінку після нашої перемоги. У нас нема іншого варіанту, якщо нам потрібна ця країна.
коли я бачу як "бєшєний прінтер" приймає закон щодо націоналізації банків писаний під альфу дуже швидко і коли я бачу що навіть ніхто не чухається щось робити з батальйоном монако в правовому полі в плані позбавлення їх громадянства і статків то чомусь переконаний що ці хазяїни життя повернувшись швидко загонять під ноготь тих хто обороняв державу на передку. за допомогою тих же поліції і судів якщо вякати надумають. ніяких де ти був не буде. буде - твое место у па****ши. це буде стосовно захисників які повернулись з фронту якщо у вас ще рожеві окуляри не спали. от що заважає "бєшєному прінтеру" прийняти закон - всі чоловіки призовного віку повернутись в країну. не повернешся - позбавлення громадянства і статків. чому захищати повинні тільки ті хто в країні? якщо ти громадянин - повинен захищати свою державу незалежно від того ти був в країні чи за її межами.
ЧВК «Вагнер» выдает сбежавших и сдавшихся ВСУ зеков за погибших. Их родственники получают липовые похоронки, с них вымогают деньги.
«Заключенные массово побежали из ЧВК "Вагнер", причем в обе стороны — как в Россию, так и сдаваться в плен на Украину», — рассказала в программе «Воздух» глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Пригожин пытается выкручиваться своеобразным образом.
«Пригожин обещал Путину выиграть войну, ему дали карт-бланш — забирай заключенных. Скорее всего их уже более 50 тысяч было завербовано, а воюет на фронте 10 тысяч. Остальные — либо убиты, либо "трехсотые" (раненые), либо дезертировали, либо сдались в плен. Пригожину эта статистика не нужна. Ну ладно убитые, а вот сдавшиеся в плен и дезертиры с оружием в руках в России — ему этого Путину показывать нельзя», — объясняет Романова.
Поэтому сдавшихся в плен или сбежавших считают погибшими. И рассылают похоронки их родственникам. Романова рассказала и о попытках ЧВК заработать на родных заключенных.
«Когда речь зашла о выдаче тела, у женщины, которая живет не в России, стали требовать деньги за это. Она опубликовала скриншоты переписки с вымогательством. И тут появился живой муж, который воюет в ЧВК "Вагнер" — он сказал, не лезь, женщина, не в свои дела. То есть если бы она это не опубликовала, то оплакала бы его и, видимо, похоронила бы пустой гроб», — резюмирует правозащитница.
О том, как Пригожин кидает на деньги и самих солдат, записавшихся в его ряды, мы рассказывали здесь.
так шо муж разводил вместе с вагнером на бабки собственную жену, а когда не получилось пришел с ней разобраться ?
‼Россия движется к поражению. Три основных сценария проигрыша РФ от Foreign Affairs
▪️Менее реальный. Россия согласится на свое поражение, согласившись на урегулирование путем переговоров на условиях Украины. Но даже здесь Путин или его приемники будут пытаться сохранить Крым.
▪️Провал России на фоне эскалации. РФ может устраивать диверсии в Украине и странах-союзниках. В худшем случае - применит ядерное оружие, что приведет к прямой военной конфронтации между НАТО и Россией.
Успіх написав:На питання - " а чому так?" А відповідь - " Бо я так сказав!"... Ну і тому подібні інші речі...
а в чому тут проблема чи кримінал?
у мене в компаніях був план-графік відпусків (за 2 місяця до закінчення контракту екіпаж писав на загального списку -коли кожний планує повернутись на судно після списання (на приклад -в січні відбув з судна і має "право" на 4 місяці відпуски, але за особистими планами бажає щоб дали роботу у березні (і компанія вже шукає йому місце і через 5-7 днів повідомляє, що є 2 або 3 судна- що він вибрав і сповістив на яке згоден(той швиденько в інтернет -дивиться яке судно(старе чи нове, яка лінія (Африка -не хочу, чи Азія -вже краще) і дає відповідь в компанію. Тобто, щось там може за 3-4 місяці помінятись, але людина ще на судні знає про свою майбутню роботу (на старе місто роботи мало хто з філіппінців повертається, тому що сидіти 6 місяців в відпустці ніхто не бажає)-так було у великій компанії яка оперувало флотом більше 250 суден. У маленькій компанії (12-15) інакше, ніхто нікого не питає-списався чекай 6+1 місяць коли твій колега відпрацює і ти повернешся на "своє судно".
на жаль, коли стає проблема "день простоять и ночь продержаться" ніхто не буде думати про відпуски (тим паче, якщо зверху видно (ГШ) що система з помилками , але якось працює-ніхто не буде вносити покращення, покращення і відпуски для мирного життя
до кінця березня завершити відбір нового голови Національне антикорупційне бюро України, а у другому кварталі – призначити його на посаду; запровадити оцінку ефективності керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; до кінця вересня відновити роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України на основі рекомендацій Етичної ради та конкурсної комісії; до кінця 2023 року змінити систему відбору майбутніх суддів за нової методології та за участю реформованого органу; до кінця вересня затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектора; повернути кримінальне покарання за контрабанду у значних розмірах; до кінця лютого провести дерегуляцію ліцензування та дозвільної системи, а до кінця року – цифровізацію видачі ліцензій; зберегти ДП "Медичні закупівлі України" як єдиного національного закупівельника медичного обладнання, ліків та вакцин на центральному рівні; до березня обрати наглядову раду НАК "Нафтогаз України"; до червня запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператор ГТС України". Як видно із зазначеного списку, перелік змін, які необхідно здійснити, актуальний для нас не лише для отримання коштів, щоб профінансувати бюджетний дефіцит, а й тому, що це нам самим потрібно з огляду на нашу стратегічну мету стати частиною Європейського Союзу. Для цього треба унормувати усю законодавчу базу за європейськими нормативами і стандартами, покращити боротьбу з корупцією та зробити судову систему по справжньому незалежною та професійною. І ще – зробити ефективною та прозорою роботу державного сектору.