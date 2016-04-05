За півгодини протиповітряного бою з 00.00 по 00.30 годин 24 січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України на східному напрямку знищено три російські ударні вертольоти Ка-52. ************ нідтримка руським не прийде, території не окупують, бувальщина про розову поні має право на життя, волшебнік тіхо творіт чудеса.
Успіх написав:На питання - " а чому так?" А відповідь - " Бо я так сказав!"... Ну і тому подібні інші речі...
а в чому тут проблема чи кримінал?
у мене в компаніях був план-графік відпусків (за 2 місяця до закінчення контракту екіпаж писав на загального списку -коли кожний планує повернутись на судно після списання (на приклад -в січні відбув з судна і має "право" на 4 місяці відпуски, але за особистими планами бажає щоб дали роботу у березні (і компанія вже шукає йому місце і через 5-7 днів повідомляє, що є 2 або 3 судна- що він вибрав і сповістив на яке згоден(той швиденько в інтернет -дивиться яке судно(старе чи нове, яка лінія (Африка -не хочу, чи Азія -вже краще) і дає відповідь в компанію. Тобто, щось там може за 3-4 місяці помінятись, але людина ще на судні знає про свою майбутню роботу (на старе місто роботи мало хто з філіппінців повертається, тому що сидіти 6 місяців в відпустці ніхто не бажає)-так було у великій компанії яка оперувало флотом більше 250 суден. У маленькій компанії (12-15) інакше, ніхто нікого не питає-списався чекай 6+1 місяць коли твій колега відпрацює і ти повернешся на "своє судно".
на жаль, коли стає проблема "день простоять и ночь продержаться" ніхто не буде думати про відпуски (тим паче, якщо зверху видно (ГШ) що система з помилками , але якось працює-ніхто не буде вносити покращення, покращення і відпуски для мирного життя
Поясню своє бачення в чому саме там проблема.
Дивіться: коли оцей комбат звертається до підлеглих за умов, коли є порушення (забезпечення, норм відпочинку і т.д.), то, гадаю, він не наказує отак -- роби те й те так-то й так-то, а практично просить, вмовляє "треба хлопці" і пояснює "тому що...". Пояснює.
А от коли підлеглий звертається зі своїми проханнями -- да й елементарним проханням лише пояснити чому рішення по його відпустці саме таке, і чи можна інакше, то йому у відповідь -- "Бо я так сказав!".
Або підлеглі прикривають порушення командира (ту ж корупцію з відпустками та інші речі) і у відповідь очікують більш доброго ставлення до себе. Хоча б пояснень. Коли ж у відповідь -- "я так сказав" (тобто іди на фіг), то це обурює і викликає бажання в підлеглого -- хочеш за статутом, то й сам за статутом спершу служи (тобто "стуканути" на цього хитруна).
Це класика... Несправедливих відносин начальник-підлеглий. Да й взагалі у житті. І таких ситуацій виникає купа. По самим різним моментам.
Справа не у відпустках або чимось іншим, а у відносинах... Тому теоретично в армії все просто: за статутом. А в реаліях -- вінегрет. Коли ж нема чітко визначених правил, то виникають тьорки))
І тільки супер-пупер командир, начальник (від природи або навчений) знайде баланс, порозуміння. Інакше суцільні хитрощі. З обох сторін. Хто кого більше. В результаті замість середини баланс зміщується -- в бік або: - пахан, цар начальник; - статутник командир; - підлеглі крутять командиром.
Є й четверте -- коли всі групи кожна по собі займаються своїми справами. А не одним загальним завданням.
‼У рф залишилося близько 20% від довоєнних запасів високоточних ракет.
Приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із іранськими дронами-камікадзе та переробляє ракети С-300 та С-400 для запусків «земля-земля», — ГУР. https://t.me/c/1248149892/30718
Довго тільки читаю цю тему, але зараз не можу втриматись:
чому всі вважають , що росія не поповнює свої запаси ракет? Всі ж ракетні завод рф працюють, на жоден з них ще не було поставок "бавовни". А враховуючи, що завод з виробництва ракет С300 та С400 знаходиться безпосередньо в москві, куди дострелить або долетіти практично неможливо через насиченість району ППО, то будь-які розмови про закінчення запасів ракет - пусті балачки.
sergii_naushenko написав:А враховуючи, що завод з виробництва ракет С300 та С400 знаходиться безпосередньо в москві, куди дострелить або долетіти практично неможливо через насиченість району ППО, то будь-які розмови про закінчення запасів ракет - пусті балачки.
Запаси - це те, що лежало на складах до початку вторгнення. За рахунок запасів вони робили масовані запуски двічі на тиждень, за рахунок поточного виробництва - раз на один-два мвсяці.
detroytred написав:Поясню своє бачення в чому саме там проблема.
Дивіться: коли оцей комбат звертається до підлеглих за умов, коли є порушення (забезпечення, норм відпочинку і т.д.), то, гадаю, він не наказує отак -- роби те й те так-то й так-то, а практично просить, вмовляє "треба хлопці" і пояснює "тому що...". Пояснює.
А от коли підлеглий звертається зі своїми проханнями -- да й елементарним проханням лише пояснити чому рішення по його відпустці саме таке, і чи можна інакше, то йому у відповідь -- "Бо я так сказав!".
Або підлеглі прикривають порушення командира (ту ж корупцію з відпустками та інші речі) і у відповідь очікують більш доброго ставлення до себе. Хоча б пояснень. Коли ж у відповідь -- "я так сказав" (тобто іди на фіг), то це обурює і викликає бажання в підлеглого -- хочеш за статутом, то й сам за статутом спершу служи (тобто "стуканути" на цього хитруна).
Це класика... Несправедливих відносин начальник-підлеглий. Да й взагалі у житті. І таких ситуацій виникає купа. По самим різним моментам.
Справа не у відпустках або чимось іншим, а у відносинах... Тому теоретично в армії все просто: за статутом. А в реаліях -- вінегрет. Коли ж нема чітко визначених правил, то виникають тьорки))
Капець)) Ви що, напряму з нашої батареї пишете, що так чудово знаєте/розумієте ситуацію?
mephala написав:Hotab в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"
Вам зараз цитатами нагадати з чим ви прийшли в топік?
З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла. Флумани можуть посилаючись на Монако послати країну і її не захищати? Хто буде захищати, якщо всі трішки Флуман?
mephala написав:взагалі - серед народів виживає сильніший
Ви вже готові здаватись сильнішому народу?? Тільки давайте з конкретними відповідями, а то оце все займає чимало часу.
монаківці ж послали країну. хто буде захищати країну якщо всі трохи монаківці? і почувають вони себе сухо й комфортно так як знають що повернуться спокійно потім в країну і будуть як і раніше хазяївами життя.