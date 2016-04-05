Додано: Вів 24 січ, 2023 10:31

prodigy написав: Успіх написав: На питання - " а чому так?" А відповідь - " Бо я так сказав!"...

Ну і тому подібні інші речі... На питання - " а чому так?" А відповідь - " Бо я так сказав!"...Ну і тому подібні інші речі...



а в чому тут проблема чи кримінал?



у мене в компаніях був план-графік відпусків (за 2 місяця до закінчення контракту екіпаж писав на загального списку -коли кожний планує повернутись на судно після списання (на приклад -в січні відбув з судна і має "право" на 4 місяці відпуски, але за особистими планами бажає щоб дали роботу у березні (і компанія вже шукає йому місце і через 5-7 днів повідомляє, що є 2 або 3 судна- що він вибрав і сповістив на яке згоден(той швиденько в інтернет -дивиться яке судно(старе чи нове, яка лінія (Африка -не хочу, чи Азія -вже краще) і дає відповідь в компанію. Тобто, щось там може за 3-4 місяці помінятись, але людина ще на судні знає про свою майбутню роботу (на старе місто роботи мало хто з філіппінців повертається, тому що сидіти 6 місяців в відпустці ніхто не бажає)-так було у великій компанії яка оперувало флотом більше 250 суден. У маленькій компанії (12-15) інакше, ніхто нікого не питає-списався чекай 6+1 місяць коли твій колега відпрацює і ти повернешся на "своє судно".



на жаль, коли стає проблема "день простоять и ночь продержаться" ніхто не буде думати про відпуски (тим паче, якщо зверху видно (ГШ) що система з помилками , але якось працює-ніхто не буде вносити покращення, покращення і відпуски для мирного життя а в чому тут проблема чи кримінал?у мене в компаніях був план-графік відпусків (за 2 місяця до закінчення контракту екіпаж писав на загального списку -коли кожний планує повернутись на судно після списання (на приклад -в січні відбув з судна і має "право" на 4 місяці відпуски, але за особистими планами бажає щоб дали роботу у березні (і компанія вже шукає йому місце і через 5-7 днів повідомляє, що є 2 або 3 судна- що він вибрав і сповістив на яке згоден(той швиденько в інтернет -дивиться яке судно(старе чи нове, яка лінія (Африка -не хочу, чи Азія -вже краще) і дає відповідь в компанію. Тобто, щось там може за 3-4 місяці помінятись, але людина ще на судні знає про свою майбутню роботу (на старе місто роботи мало хто з філіппінців повертається, тому що сидіти 6 місяців в відпустці ніхто не бажає)-так було у великій компанії яка оперувало флотом більше 250 суден. У маленькій компанії (12-15) інакше, ніхто нікого не питає-списався чекай 6+1 місяць коли твій колега відпрацює і ти повернешся на "своє судно".на жаль, коли стає проблема "день простоять и ночь продержаться" ніхто не буде думати про відпуски (тим паче, якщо зверху видно (ГШ) що система з помилками , але якось працює-ніхто не буде вносити покращення, покращення і відпуски для мирного життя

Поясню своє бачення в чому саме там проблема.Дивіться: коли оцей комбат звертається до підлеглих за умов, коли є порушення (забезпечення, норм відпочинку і т.д.), то, гадаю, він не наказує отак -- роби те й те так-то й так-то, а практично просить, вмовляє "треба хлопці" і пояснює "тому що...". Пояснює.А от коли підлеглий звертається зі своїми проханнями -- да й елементарним проханням лише пояснити чому рішення по його відпустці саме таке, і чи можна інакше, то йому у відповідь -- "Бо я так сказав!".Або підлеглі прикривають порушення командира (ту ж корупцію з відпустками та інші речі) і у відповідь очікують більш доброго ставлення до себе. Хоча б пояснень.Коли ж у відповідь -- "я так сказав" (тобто іди на фіг), то це обурює і викликає бажання в підлеглого -- хочеш за статутом, то й сам за статутом спершу служи (тобто "стуканути" на цього хитруна).Це класика...Несправедливих відносин начальник-підлеглий. Да й взагалі у житті.І таких ситуацій виникає купа. По самим різним моментам.Справа не у відпустках або чимось іншим, а у відносинах...Тому теоретично в армії все просто: за статутом.А в реаліях -- вінегрет.Коли ж нема чітко визначених правил, то виникають тьорки))І тільки супер-пупер командир, начальник (від природи або навчений) знайде баланс, порозуміння.Інакше суцільні хитрощі. З обох сторін. Хто кого більше.В результаті замість середини баланс зміщується -- в бік або:- пахан, цар начальник;- статутник командир;- підлеглі крутять командиром.Є й четверте -- коли всі групи кожна по собі займаються своїми справами. А не одним загальним завданням.