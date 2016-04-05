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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3387338833893390
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:46

Индия и Китай отказались платить больше за российскую нефть

Планы российского правительства уменьшить скидки на нефть, которые приходится давать немногочисленным оставшимся покупателям, столкнулись с проблемами. Цена Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти 60% всего экспорта, - продолжает держаться на уровнях почти вдвое ниже Brent.

Стремительное падение котировок российской нефти началось в ноябре: с отметок выше 70 долларов за баррель Urals подешевела до 50 долларов, в декабре цены опустились до 40, а в январе уходили ниже этой отметки. По данным Argus, ценового агентства, услугами которого пользуется правительство РФ, в последние дни Urals стоит не дороже 45 долларов.

В Азию уходит более 80% российского нефтяного экспорта, и избавиться от гигантских скидок российские нефтяники не могут. Напротив, дисконты для Индии - крупнейшего покупателя, забирающего каждый второй баррель, который вывозится танкерами из портов, - растут и достигли рекордных значений.

vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

Тобто похолодання(на заході не відчутно, порівняно з минулим тижнем), + відновлення лінії на півдні(тобто в когось зявилося світло, в нас зникло)...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:13

  mephala написав:
  Hotab написав:
  mephala написав:Hotab
в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"

Вам зараз цитатами нагадати з чим ви прийшли в топік?

З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.
Флумани можуть посилаючись на Монако послати країну і її не захищати? Хто буде захищати, якщо всі трішки Флуман?

  mephala написав:взагалі - серед народів виживає сильніший

Ви вже готові здаватись сильнішому народу??
Тільки давайте з конкретними відповідями, а то оце все займає чимало часу.


монаківці ж послали країну. хто буде захищати країну якщо всі трохи монаківці?
і почувають вони себе сухо й комфортно так як знають що повернуться спокійно потім в країну і будуть як і раніше хазяївами життя.

З монаківцями все зрозуміло. На мій погляд треба ще лад навести з купою військових в тилу. Влітку була в Житомирі та області і бачила дуже багато людей у військовій формі в самих різних куточках міста та області, які вештаються без діла по базарах, магазинах. От що вони там боронять мені не зрозуміло. Їх і треба в першу чергу навчати, тренувати от і буде заміна тим хто на нулі.
lara_08
 
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