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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 січ, 2023 14:46
Индия и Китай отказались платить больше за российскую нефть
Планы российского правительства уменьшить скидки на нефть, которые приходится давать немногочисленным оставшимся покупателям, столкнулись с проблемами. Цена Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти 60% всего экспорта, - продолжает держаться на уровнях почти вдвое ниже Brent.
Стремительное падение котировок российской нефти началось в ноябре: с отметок выше 70 долларов за баррель Urals подешевела до 50 долларов, в декабре цены опустились до 40, а в январе уходили ниже этой отметки. По данным Argus, ценового агентства, услугами которого пользуется правительство РФ, в последние дни Urals стоит не дороже 45 долларов.
В Азию уходит более 80% российского нефтяного экспорта, и избавиться от гигантских скидок российские нефтяники не могут. Напротив, дисконты для Индии - крупнейшего покупателя, забирающего каждый второй баррель, который вывозится танкерами из портов, - растут и достигли рекордных значений.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 14:47
greenozon написав:
є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла
Тобто похолодання(на заході не відчутно, порівняно з минулим тижнем), + відновлення лінії на півдні(тобто в когось зявилося світло, в нас зникло)...
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Додано: Вів 24 січ, 2023 15:13
mephala написав: Hotab написав: mephala написав:
Hotab
в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"
Вам зараз цитатами нагадати з чим ви прийшли в топік?
З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.
Флумани можуть посилаючись на Монако послати країну і її не захищати? Хто буде захищати, якщо всі трішки Флуман?
mephala написав:
взагалі - серед народів виживає сильніший
Ви вже готові здаватись сильнішому народу??
Тільки давайте з конкретними відповідями, а то оце все займає чимало часу.
монаківці ж послали країну. хто буде захищати країну якщо всі трохи монаківці?
і почувають вони себе сухо й комфортно так як знають що повернуться спокійно потім в країну і будуть як і раніше хазяївами життя.
З монаківцями все зрозуміло. На мій погляд треба ще лад навести з купою військових в тилу. Влітку була в Житомирі та області і бачила дуже багато людей у військовій формі в самих різних куточках міста та області, які вештаються без діла по базарах, магазинах. От що вони там боронять мені не зрозуміло. Їх і треба в першу чергу навчати, тренувати от і буде заміна тим хто на нулі.
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