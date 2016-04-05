RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3387338833893390
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:46

Индия и Китай отказались платить больше за российскую нефть

Планы российского правительства уменьшить скидки на нефть, которые приходится давать немногочисленным оставшимся покупателям, столкнулись с проблемами. Цена Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти 60% всего экспорта, - продолжает держаться на уровнях почти вдвое ниже Brent.

Стремительное падение котировок российской нефти началось в ноябре: с отметок выше 70 долларов за баррель Urals подешевела до 50 долларов, в декабре цены опустились до 40, а в январе уходили ниже этой отметки. По данным Argus, ценового агентства, услугами которого пользуется правительство РФ, в последние дни Urals стоит не дороже 45 долларов.

В Азию уходит более 80% российского нефтяного экспорта, и избавиться от гигантских скидок российские нефтяники не могут. Напротив, дисконты для Индии - крупнейшего покупателя, забирающего каждый второй баррель, который вывозится танкерами из портов, - растут и достигли рекордных значений.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16498
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

Тобто похолодання(на заході не відчутно, порівняно з минулим тижнем), + відновлення лінії на півдні(тобто в когось зявилося світло, в нас зникло)...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:13

  mephala написав:
  Hotab написав:
  mephala написав:Hotab
в мене конкретні претензії до нашого "бєшєного прінтера"

Вам зараз цитатами нагадати з чим ви прийшли в топік?

З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.
Флумани можуть посилаючись на Монако послати країну і її не захищати? Хто буде захищати, якщо всі трішки Флуман?

  mephala написав:взагалі - серед народів виживає сильніший

Ви вже готові здаватись сильнішому народу??
Тільки давайте з конкретними відповідями, а то оце все займає чимало часу.


монаківці ж послали країну. хто буде захищати країну якщо всі трохи монаківці?
і почувають вони себе сухо й комфортно так як знають що повернуться спокійно потім в країну і будуть як і раніше хазяївами життя.

З монаківцями все зрозуміло. На мій погляд треба ще лад навести з купою військових в тилу. Влітку була в Житомирі та області і бачила дуже багато людей у військовій формі в самих різних куточках міста та області, які вештаються без діла по базарах, магазинах. От що вони там боронять мені не зрозуміло. Їх і треба в першу чергу навчати, тренувати от і буде заміна тим хто на нулі.
lara_08
 
Повідомлень: 596
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:09

  greenozon написав:
  sashaqbl написав:Цікаво. У Львові вчора/сьогодні почали набагато активніше відключати світло. В мене протягом дня не було ні вдома, ні на роботі.
Ще хтось таке помітив? Є якісь ідеї, чому так? Останніми днями ніби не було масованих ракетних атак...


є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

причина - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vanna.html


⚡️5 українських обленерго оштрафували через недотримання графіків відключень за умов дефіциту:

🔹Вінницяобленерго,
🔹Волиньобленерго,
🔹Чернівціобленерго,
🔹"ДТЕК Київські електромережі"
🔹Одеські електромережі.

На наступних засіданнях розглянуть питання про штрафи до Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16498
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lara_08 написав:От що вони там боронять мені не зрозуміло.

Те, що тобі не зрозуміло не означає нічого. Ти диви, "вештаються без діла" в Житомирі )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 448
З нами з: 04.04.22
Подякував: 26 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:36

  sashaqbl написав:Цікаво. У Львові вчора/сьогодні почали набагато активніше відключати світло. В мене протягом дня не було ні вдома, ні на роботі.
Ще хтось таке помітив? Є якісь ідеї, чому так? Останніми днями ніби не було масованих ракетних атак...


на Закарпатті якийсь парадокс, як тільки закінчились дощі і світить сонце то почалися аварійні виключення (!??) Це при тому що область на 2 місці по кількості СЕС
Letusrock
 
Повідомлень: 265
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lara_08 написав:От що вони там боронять мені не зрозуміло.


вони боронять ТЦК від штурму добровольців (сумний жарт), а якщо чесно то скоріше навпаки. На Закарпатті військових патрулів (виловлювачів) більше як пішоходів чоловічої статті))
Letusrock
 
Повідомлень: 265
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:01

  vitaliian написав:
⚡️5 українських обленерго оштрафували через недотримання графіків відключень за умов дефіциту

Порушення графіків - то вже похідне питання. Більше цікавлять причини посилення дефіциту протягом останніх двох днів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 955
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3387338833893390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4679
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.