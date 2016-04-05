RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3382338333843385>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:34

  sashaqbl написав:Цікаво. У Львові вчора/сьогодні почали набагато активніше відключати світло. В мене протягом дня не було ні вдома, ні на роботі.
Ще хтось таке помітив? Є якісь ідеї, чому так? Останніми днями ніби не було масованих ракетних атак...


є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

причина - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vanna.html
greenozon
 
Повідомлень: 14608
З нами з: 01.06.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:46

Индия и Китай отказались платить больше за российскую нефть

Планы российского правительства уменьшить скидки на нефть, которые приходится давать немногочисленным оставшимся покупателям, столкнулись с проблемами. Цена Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти 60% всего экспорта, - продолжает держаться на уровнях почти вдвое ниже Brent.

Стремительное падение котировок российской нефти началось в ноябре: с отметок выше 70 долларов за баррель Urals подешевела до 50 долларов, в декабре цены опустились до 40, а в январе уходили ниже этой отметки. По данным Argus, ценового агентства, услугами которого пользуется правительство РФ, в последние дни Urals стоит не дороже 45 долларов.

В Азию уходит более 80% российского нефтяного экспорта, и избавиться от гигантских скидок российские нефтяники не могут. Напротив, дисконты для Индии - крупнейшего покупателя, забирающего каждый второй баррель, который вывозится танкерами из портов, - растут и достигли рекордных значений.

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

Тобто похолодання(на заході не відчутно, порівняно з минулим тижнем), + відновлення лінії на півдні(тобто в когось зявилося світло, в нас зникло)...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 15:13

З монаківцями все зрозуміло. На мій погляд треба ще лад навести з купою військових в тилу. Влітку була в Житомирі та області і бачила дуже багато людей у військовій формі в самих різних куточках міста та області, які вештаються без діла по базарах, магазинах. От що вони там боронять мені не зрозуміло. Їх і треба в першу чергу навчати, тренувати от і буде заміна тим хто на нулі.
lara_08
 
Повідомлень: 596
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:09

  greenozon написав:
  sashaqbl написав:Цікаво. У Львові вчора/сьогодні почали набагато активніше відключати світло. В мене протягом дня не було ні вдома, ні на роботі.
Ще хтось таке помітив? Є якісь ідеї, чому так? Останніми днями ніби не було масованих ракетних атак...


є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

причина - https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... vanna.html


⚡️5 українських обленерго оштрафували через недотримання графіків відключень за умов дефіциту:

🔹Вінницяобленерго,
🔹Волиньобленерго,
🔹Чернівціобленерго,
🔹"ДТЕК Київські електромережі"
🔹Одеські електромережі.

На наступних засіданнях розглянуть питання про штрафи до Львівобленерго, Тернопільобленерго, Закарпаттяобленерго, ДТЕК Київські регіональні електромережі та Полтаваобленерго.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16489
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2094 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lara_08 написав:От що вони там боронять мені не зрозуміло.

Те, що тобі не зрозуміло не означає нічого. Ти диви, "вештаються без діла" в Житомирі )))
Andrey2512
 
Повідомлень: 448
З нами з: 04.04.22
Подякував: 26 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:36

  sashaqbl написав:Цікаво. У Львові вчора/сьогодні почали набагато активніше відключати світло. В мене протягом дня не було ні вдома, ні на роботі.
Ще хтось таке помітив? Є якісь ідеї, чому так? Останніми днями ніби не було масованих ракетних атак...


на Закарпатті якийсь парадокс, як тільки закінчились дощі і світить сонце то почалися аварійні виключення (!??) Це при тому що область на 2 місці по кількості СЕС
Letusrock
 
Повідомлень: 264
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lara_08 написав:От що вони там боронять мені не зрозуміло.


вони боронять ТЦК від штурму добровольців (сумний жарт), а якщо чесно то скоріше навпаки. На Закарпатті військових патрулів (виловлювачів) більше як пішоходів чоловічої статті))
Letusrock
 
Повідомлень: 264
З нами з: 03.05.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:01

  vitaliian написав:
⚡️5 українських обленерго оштрафували через недотримання графіків відключень за умов дефіциту

Порушення графіків - то вже похідне питання. Більше цікавлять причини посилення дефіциту протягом останніх двох днів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 957
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:14

  mephala написав:
  Hotab написав: від якого чекають захисту своєї держави.
а що таке держава? це коли формується батальйон монако?
який потім як закінчиться війна повернеться і буде розказувати хто хазяїн життя?
коли вимагати обов’язку то вимагати від всіх а не вибірково.
якщо флуман повинен піти на фронт то батальйон монако повинен бути позбавлений всього. і статків в тому числі. інакше обов’язок якийсь вибірковий.

Я тільки ЗА. Але як це зробити на практиці, не порушуючи основ Конституції та елементарних законів? Відповідь "вони самі порушують" не приймається, якщо дійсно порушують - звертайтесь до суду.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19098
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3046 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3382338333843385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4679
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (125)
24.01.2023 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.