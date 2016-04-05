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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:23
По ходу, будуть i Абрамси...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 24 січ, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:26
sashaqbl написав:
По ходу, будуть Абрамси...
а рашкованы кажуть что уже есть и они даже один подбили
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01
Julio написав:
Ага, і танкіст був афроамериканець.
Поки шо тільки про афроросіян на фронті чути...
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:03
Успіх, запитай там в братчиків чи хоч комусь виплатили 15М
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