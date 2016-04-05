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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3382338333843385
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:23

WASHINGTON—The Biden administration is leaning toward sending a significant number of Abrams M1 tanks to Ukraine and an announcement of the deliveries could come this week, U.S. officials said.
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=mhp

По ходу, будуть i Абрамси...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 24 січ, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:26

  sashaqbl написав:
WASHINGTON—The Biden administration is leaning toward sending a significant number of Abrams M1 tanks to Ukraine and an announcement of the deliveries could come this week, U.S. officials said.
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=mhp

По ходу, будуть Абрамси...

а рашкованы кажуть что уже есть и они даже один подбили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:40

  Прохожий написав:
  sashaqbl написав:
WASHINGTON—The Biden administration is leaning toward sending a significant number of Abrams M1 tanks to Ukraine and an announcement of the deliveries could come this week, U.S. officials said.
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=mhp

По ходу, будуть Абрамси...

а рашкованы кажуть что уже есть и они даже один подбили :mrgreen:

Ага, і танкіст був афроамериканець.
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Julio написав:Ага, і танкіст був афроамериканець.

Поки шо тільки про афроросіян на фронті чути...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:03

Успіх, запитай там в братчиків чи хоч комусь виплатили 15М

greenozon
 
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