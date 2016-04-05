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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:23
По ходу, будуть i Абрамси...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Вів 24 січ, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 17:26
sashaqbl написав:
По ходу, будуть Абрамси...
а рашкованы кажуть что уже есть и они даже один подбили
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01
Julio написав:
Ага, і танкіст був афроамериканець.
Поки шо тільки про афроросіян на фронті чути...
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:03
Успіх, запитай там в братчиків чи хоч комусь виплатили 15М
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greenozon
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Додано: Вів 24 січ, 2023 18:54
Nikstep написав:pilker
в этой истории прекрасно все
Пусть на россии грызут друг другу глотки!
думаете люди в бегах не маякнут родичам шо живы, тем более если знают о практике похоронок от работодателя. да и родичи могут попытаться оформить свидетельство о смерти, а затем выставить счет вагнеру за погибшего.
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pilker
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:04
Кто подскажет, наклейки, что значат. вступил человек в батальон какой-то?
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:20
lara_08 написав:
На мій погляд треба ще лад навести з купою військових в тилу
Спочатку наведіть лад у своїй макітрі, а вже потім будете обливати брудом воїнів ЗСУ !!!
P.S. Letusrock Вас це також стосується
Востаннє редагувалось Василь-Рівне
в Вів 24 січ, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:21
Мы не можем тягаться с Западом, у нас нет своих технологий! Симоньян не выдержала и высказала правду
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:32
vitaliian написав:
Индия и Китай отказались платить больше за российскую нефть
Планы российского правительства уменьшить скидки на нефть, которые приходится давать немногочисленным оставшимся покупателям, столкнулись с проблемами. Цена Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти 60% всего экспорта, - продолжает держаться на уровнях почти вдвое ниже Brent.
Стремительное падение котировок российской нефти началось в ноябре: с отметок выше 70 долларов за баррель Urals подешевела до 50 долларов, в декабре цены опустились до 40, а в январе уходили ниже этой отметки. По данным Argus, ценового агентства, услугами которого пользуется правительство РФ, в последние дни Urals стоит не дороже 45 долларов.
В Азию уходит более 80% российского нефтяного экспорта, и избавиться от гигантских скидок российские нефтяники не могут. Напротив, дисконты для Индии - крупнейшего покупателя, забирающего каждый второй баррель, который вывозится танкерами из портов, - растут и достигли рекордных значений.
злые языки пишут что продают по 30 нефть + 30 услуга
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cohan
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