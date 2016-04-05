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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3383338433853386>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:23

WASHINGTON—The Biden administration is leaning toward sending a significant number of Abrams M1 tanks to Ukraine and an announcement of the deliveries could come this week, U.S. officials said.
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=mhp

По ходу, будуть i Абрамси...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 24 січ, 2023 17:27, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:26

  sashaqbl написав:
WASHINGTON—The Biden administration is leaning toward sending a significant number of Abrams M1 tanks to Ukraine and an announcement of the deliveries could come this week, U.S. officials said.
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=mhp

По ходу, будуть Абрамси...

а рашкованы кажуть что уже есть и они даже один подбили :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 17:40

  Прохожий написав:
  sashaqbl написав:
WASHINGTON—The Biden administration is leaning toward sending a significant number of Abrams M1 tanks to Ukraine and an announcement of the deliveries could come this week, U.S. officials said.
https://www.wsj.com/articles/poland-formally-requests-german-permission-to-send-tanks-to-ukraine-11674558492?mod=mhp

По ходу, будуть Абрамси...

а рашкованы кажуть что уже есть и они даже один подбили :mrgreen:

Ага, і танкіст був афроамериканець.
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Julio написав:Ага, і танкіст був афроамериканець.

Поки шо тільки про афроросіян на фронті чути...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:03

Успіх, запитай там в братчиків чи хоч комусь виплатили 15М

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 18:54

  Nikstep написав:pilker в этой истории прекрасно все :) Пусть на россии грызут друг другу глотки!

думаете люди в бегах не маякнут родичам шо живы, тем более если знают о практике похоронок от работодателя. да и родичи могут попытаться оформить свидетельство о смерти, а затем выставить счет вагнеру за погибшего.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто подскажет, наклейки, что значат. вступил человек в батальон какой-то? Зображення
beee
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lara_08 написав:На мій погляд треба ще лад навести з купою військових в тилу

Спочатку наведіть лад у своїй макітрі, а вже потім будете обливати брудом воїнів ЗСУ !!! :twisted: P.S. Letusrock Вас це також стосується
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 24 січ, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы не можем тягаться с Западом, у нас нет своих технологий! Симоньян не выдержала и высказала правду

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:32

  vitaliian написав:
Индия и Китай отказались платить больше за российскую нефть

Планы российского правительства уменьшить скидки на нефть, которые приходится давать немногочисленным оставшимся покупателям, столкнулись с проблемами. Цена Urals - основной марки российских нефтяников, на которую приходится почти 60% всего экспорта, - продолжает держаться на уровнях почти вдвое ниже Brent.

Стремительное падение котировок российской нефти началось в ноябре: с отметок выше 70 долларов за баррель Urals подешевела до 50 долларов, в декабре цены опустились до 40, а в январе уходили ниже этой отметки. По данным Argus, ценового агентства, услугами которого пользуется правительство РФ, в последние дни Urals стоит не дороже 45 долларов.

В Азию уходит более 80% российского нефтяного экспорта, и избавиться от гигантских скидок российские нефтяники не могут. Напротив, дисконты для Индии - крупнейшего покупателя, забирающего каждый второй баррель, который вывозится танкерами из портов, - растут и достигли рекордных значений.



злые языки пишут что продают по 30 нефть + 30 услуга :mrgreen:
cohan
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