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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3383338433853386
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:35

  cohan написав:злые языки пишут что продают по 30 нефть + 30 услуга :mrgreen:

а зачем платить 60 за то, что можно получить за 30 ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:51

  Hotab написав:З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.

Интересно, в Европе, оказывается есть Честные и порядочные люди Генералы:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:58

Германия таки пришлет свои панцыри

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:10

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/7386327/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/24/7386303/
Господи,... какая бредятина, для плебса... .
Цинизм зашкаливает...
Больше десятка тысяч "Дел" - официально Признанных даже в ЕСПЧ в 17м с тупой формулировкой "вымогательство от должностных лиц" - заблокировано папередниками и "этими" - с результатом до откровенного Геноцида - множество исцов уже почили в бозе,...
Kudrjavuy
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  #<1 ... 3383338433853386
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