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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:35
cohan написав:
злые языки пишут что продают по 30 нефть + 30 услуга
а зачем платить 60 за то, что можно получить за 30 ?
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:51
Hotab написав:
З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.
Интересно, в Европе, оказывается есть Честные и порядочные люди Генералы:
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Додано: Вів 24 січ, 2023 19:58
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Додано: Вів 24 січ, 2023 20:10
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/7386327/https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/24/7386303/
Господи,... какая бредятина, для плебса... .
Цинизм зашкаливает...Больше десятка тысяч "Дел"
- официально Признанных даже в ЕСПЧ в 17м с тупой формулировкой "вымогательство от должностных лиц" - заблокировано папередниками и "этими" - с результатом до откровенного Геноцида - множество исцов уже почили в бозе,...
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