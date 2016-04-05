sergii_naushenko написав:А враховуючи, що завод з виробництва ракет С300 та С400 знаходиться безпосередньо в москві, куди дострелить або долетіти практично неможливо через насиченість району ППО, то будь-які розмови про закінчення запасів ракет - пусті балачки.
А "насиченість району ППО" то не порожні балачки? Хтось перевіряв?
greenozon написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла
Тобто похолодання(на заході не відчутно, порівняно з минулим тижнем), + відновлення лінії на півдні(тобто в когось зявилося світло, в нас зникло)...
Кажуть, ще більше порізали ліміти, особливо для ЗУ. Щотижня годин зі світлом все менше у містах, ще гірша ситуація - у селах. Температурою це не пояснюється, вона весь цей час близько нуля. Відновленням ліній - теж, бо графік відключень навіть у прифронтовому Харкові чи Запоріжжі (де дійсно температури від'ємні) не такий жорсткий, як у селах ЗУ. Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст То ж у мене одне пояснення - бракує палива на ТЕС, тому економлять і брешуть.