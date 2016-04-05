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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3384338533863387>
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:35

  cohan написав:злые языки пишут что продают по 30 нефть + 30 услуга :mrgreen:

а зачем платить 60 за то, что можно получить за 30 ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:51

  Hotab написав:З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.

Интересно, в Европе, оказывается есть Честные и порядочные люди Генералы:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 19:58

Германия таки пришлет свои панцыри

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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:10

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2 ... 4/7386327/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/24/7386303/
Господи,... какая бредятина, для плебса... .
Цинизм зашкаливает...
Больше десятка тысяч "Дел" - официально Признанных даже в ЕСПЧ в 17м с тупой формулировкой "вымогательство от должностных лиц" - заблокировано папередниками и "этими" - с результатом до откровенного Геноцида - множество исцов уже почили в бозе,...
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 20:47

  sergii_naushenko написав:А враховуючи, що завод з виробництва ракет С300 та С400 знаходиться безпосередньо в москві, куди дострелить або долетіти практично неможливо через насиченість району ППО, то будь-які розмови про закінчення запасів ракет - пусті балачки.

А "насиченість району ППО" то не порожні балачки? Хтось перевіряв? :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:23

  Kudrjavuy написав:
  Hotab написав:З батальйоном Монако ситуація +- зрозуміла.

Интересно, в Европе, оказывается есть Честные и порядочные люди Генералы:

Копіювати сюди туфту від хама раманєнка - себе не поважати !
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:33

  sashaqbl написав:
  greenozon написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

Тобто похолодання(на заході не відчутно, порівняно з минулим тижнем), + відновлення лінії на півдні(тобто в когось зявилося світло, в нас зникло)...

Кажуть, ще більше порізали ліміти, особливо для ЗУ. Щотижня годин зі світлом все менше у містах, ще гірша ситуація - у селах.
Температурою це не пояснюється, вона весь цей час близько нуля.
Відновленням ліній - теж, бо графік відключень навіть у прифронтовому Харкові чи Запоріжжі (де дійсно температури від'ємні) не такий жорсткий, як у селах ЗУ.
Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
Хтось каже - промисловість запрацювала. Як же вона запрацює, коли виключають і там, часом по 6 годин простоюємо без світла. Ну і нічні відклюення постійно присутні (для чого, коли навантаження мізерні?).
То ж у мене одне пояснення - бракує палива на ТЕС, тому економлять і брешуть.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 24 січ, 2023 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 21:40

Schmit
Сбавь обороты
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:15

  Schmit написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

Шёпотом - у нас в Днепре отключать стали реже, то по графику должны оф, а оно есть, то по графику 4 часа, а по факту 2,5...Несправедливость.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:21

  alex_dvornichenko написав:
  Schmit написав:є таке, на суб'єктивно +25 +35% довше почало не бути світла

Шёпотом - у нас в Днепре отключать стали реже, то по графику должны оф, а оно есть, то по графику 4 часа, а по факту 2,5...Несправедливость.

Это где "у нас"?
Дельмар на Миронова задрал своим сиянием не по своей группе. На Мандрыковке в домах полностью на электрике график соблюдают аж бегом.
"Амстердам" не отключают?
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