А что, людей в стране больше не осталось??? -- лямов 5 еще точно наберется...
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Додано: Вів 24 січ, 2023 22:22
А что, людей в стране больше не осталось??? -- лямов 5 еще точно наберется...
Додано: Вів 24 січ, 2023 22:27
барабашов Ну Мандрыковка, сегодня отключили один раз утром, вечернего отключения по графику не было.
Додано: Вів 24 січ, 2023 22:27
Schmit
Тут "єдиний марафон". Не ломай сценарий плюрализмом мнений. А то ещё мегаватты считать начнут
Додано: Вів 24 січ, 2023 22:30
новости, одна лучше другой
"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
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