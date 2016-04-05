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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3384338533863387
Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:22

  mephala написав:монаківці ж послали країну. хто буде захищати країну якщо всі трохи монаківці?
і почувають вони себе сухо й комфортно так як знають що повернуться спокійно потім в країну і будуть як і раніше хазяївами життя.

А что, людей в стране больше не осталось??? -- лямов 5 еще точно наберется...
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Повідомлення Додано: Вів 24 січ, 2023 22:27

барабашов Ну Мандрыковка, сегодня отключили один раз утром, вечернего отключения по графику не было.
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Тут "єдиний марафон". Не ломай сценарий плюрализмом мнений. А то ещё мегаватты считать начнут
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новости, одна лучше другой

"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців.
У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
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