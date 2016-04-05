"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
Goodman Считать честные и чистые чужие деньги, как то не кошерно. Новостей много - Лучше эта "Не прошло и года":
Finanz США отключили от долларов последний крупный российский госбанк
Последний из крупных российских госбанков лишился доступа к корреспондентским счетам США, без которых невозможны операции в долларах.
Газпромбанк - третий по размеру активов в России и единственный из больших «госов», сохраняющий доступ к международной платежной системе SWIFT, - с 27 января прекращает трансграничные переводы в долларах, сообщила пресс-служба банка во вторник.
Причина - в закрытии корсчетов американскими JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY), объясняет ГПБ. Банк подчеркивает, что продолжит переводы в других валютах, а клиенты сохранят «непрерывный доступ» к своим средствам.
С лета российские банки массово получали письма от американских контрагентов, включая JP Morgan и Сitigroup, о закрытии долларовых корсчетов. Для ГПБ, ставшего хабом для расчетов за газ, банки США сделали исключение, наряду со структурами Московской биржи, отключение которых привело бы к остановке долларовых торгов в России.
Но теперь «негласные санкции» затронули и ГПБ. А это может поставить под угрозу миллиарды долларов сырьевой выручки, которую российские компании получали в 2022 году.
Де-факто Газпромбанк стал новым центробанком России, писал ранее главный экономист IIF Робин Брукс. В то время как Банк России под управлением Эльвиры Набиуллиной был ликвидирован как субъект мировой финансовой системы, Газпромбанк аккумулировал на своих счетах избыток валюты за нефть и газ и даже мог влиять на курс рубля. t.me/finanz_ru/16013
И тут сразу всплыли провидцы: https://t.me/anatoly_nesmiyan/7235 Кто нибудь в курсе о перечне банковских структур лапотной, что ещё пользуются свифтом? И и что теперь будет с деревянными рейсхфуфлями в Украине?
alex_dvornichenko написав:барабашов Ну Мандрыковка, сегодня отключили один раз утром, вечернего отключения по графику не было.
Уточню Я именно за дома 147/149 за Сферой писал, ни воды ни отопления естественно с этими отключениями нет и никто конечно там на системы жизнеобеспечения генераторы ставить никогда не будет(как впрочем и в "ылитных" новостроях вокруг места взрыва 14.01)