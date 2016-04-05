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США отключили от долларов последний крупный российский госбанк



Последний из крупных российских госбанков лишился доступа к корреспондентским счетам США, без которых невозможны операции в долларах.



Газпромбанк - третий по размеру активов в России и единственный из больших «госов», сохраняющий доступ к международной платежной системе SWIFT, - с 27 января прекращает трансграничные переводы в долларах, сообщила пресс-служба банка во вторник.



Причина - в закрытии корсчетов американскими JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon (BoNY), объясняет ГПБ. Банк подчеркивает, что продолжит переводы в других валютах, а клиенты сохранят «непрерывный доступ» к своим средствам.



С лета российские банки массово получали письма от американских контрагентов, включая JP Morgan и Сitigroup, о закрытии долларовых корсчетов. Для ГПБ, ставшего хабом для расчетов за газ, банки США сделали исключение, наряду со структурами Московской биржи, отключение которых привело бы к остановке долларовых торгов в России.



Но теперь «негласные санкции» затронули и ГПБ. А это может поставить под угрозу миллиарды долларов сырьевой выручки, которую российские компании получали в 2022 году.



Де-факто Газпромбанк стал новым центробанком России, писал ранее главный экономист IIF Робин Брукс. В то время как Банк России под управлением Эльвиры Набиуллиной был ликвидирован как субъект мировой финансовой системы, Газпромбанк аккумулировал на своих счетах избыток валюты за нефть и газ и даже мог влиять на курс рубля.

t.me/finanz_ru/16013

