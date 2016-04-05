Що означає "кажуть, ще більше порізали ліміти"? Хто каже? На підставі чого каже? Які причини того, що порізали? Для чого слухи тягнути на форум?
|
|
|
Додано: Сер 25 січ, 2023 09:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 січ, 2023 09:42
По світлу.
До 5 лютого обленерго проводять заміри електроспоживання.
Як це відбувається: одній(або кільком) областям дають безліміт і міряють, скільки вони споживають.
З 5 лютого на підставі отриманої інформації перерозподілятимуть норми постачання електроенергії по областям.
Додано: Сер 25 січ, 2023 09:48
Вчора прям день хороших новин.
Спочатку Politico написали, що США нададуть якісь кількість Абрамсів.
Потім Шпігель написав, що Німеччина надає Леопарди(2A6, передостання модифікація)
Потім ще кілька країн озвучили наміри передати різні версії Леопардів.
І ще пізно ввечері вийшла новина, що швейцарський парламент переглядає закон про заборону експорту зброї у воюючі країни. Наразі його підтримав профільний комітет парламенту, далі буде розгляд парламентом. У разі позитивного рішення це дозволить Німеччині передавати боєприпаси до Гепардів швейцарського виробництва та Іспанії передати ЗРК ASPIDE.
|