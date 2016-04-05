RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3385338633873388
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Кажуть, ще більше порізали ліміти, особливо для ЗУ. Щотижня годин зі світлом все менше у містах, ще гірша ситуація - у селах.

Що означає "кажуть, ще більше порізали ліміти"? Хто каже? На підставі чого каже? Які причини того, що порізали? Для чого слухи тягнути на форум?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:42

По світлу.
До 5 лютого обленерго проводять заміри електроспоживання.
Як це відбувається: одній(або кільком) областям дають безліміт і міряють, скільки вони споживають.
З 5 лютого на підставі отриманої інформації перерозподілятимуть норми постачання електроенергії по областям.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 09:48

Вчора прям день хороших новин.
Спочатку Politico написали, що США нададуть якісь кількість Абрамсів.
Потім Шпігель написав, що Німеччина надає Леопарди(2A6, передостання модифікація)
Потім ще кілька країн озвучили наміри передати різні версії Леопардів.
І ще пізно ввечері вийшла новина, що швейцарський парламент переглядає закон про заборону експорту зброї у воюючі країни. Наразі його підтримав профільний комітет парламенту, далі буде розгляд парламентом. У разі позитивного рішення це дозволить Німеччині передавати боєприпаси до Гепардів швейцарського виробництва та Іспанії передати ЗРК ASPIDE.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3385338633873388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111421
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4683
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.