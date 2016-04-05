По світлу. До 5 лютого обленерго проводять заміри електроспоживання. Як це відбувається: одній(або кільком) областям дають безліміт і міряють, скільки вони споживають. З 5 лютого на підставі отриманої інформації перерозподілятимуть норми постачання електроенергії по областям.
Вчора прям день хороших новин. Спочатку Politico написали, що США нададуть якісь кількість Абрамсів. Потім Шпігель написав, що Німеччина надає Леопарди(2A6, передостання модифікація) Потім ще кілька країн озвучили наміри передати різні версії Леопардів. І ще пізно ввечері вийшла новина, що швейцарський парламент переглядає закон про заборону експорту зброї у воюючі країни. Наразі його підтримав профільний комітет парламенту, далі буде розгляд парламентом. У разі позитивного рішення це дозволить Німеччині передавати боєприпаси до Гепардів швейцарського виробництва та Іспанії передати ЗРК ASPIDE.
sashaqbl написав:Вчора прям день хороших новин. Спочатку Politico написали, що США нададуть якісь кількість Абрамсів. Потім Шпігель написав, що Німеччина надає Леопарди(2A6, передостання модифікація) Потім ще кілька країн озвучили наміри передати різні версії Леопардів. І ще пізно ввечері вийшла новина, що швейцарський парламент переглядає закон про заборону експорту зброї у воюючі країни. Наразі його підтримав профільний комітет парламенту, далі буде розгляд парламентом. У разі позитивного рішення це дозволить Німеччині передавати боєприпаси до Гепардів швейцарського виробництва та Іспанії передати ЗРК ASPIDE.
Да ще й на Запоріжжі вибили взад орків з декількох сіл, які напередодні взяли орки і голосили, що це початок великого наступу. Тепер голосять, що краще відійти, щоб потім ще більш далі просунутися. Інфо з Єдиних новин.
"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг Залужного, но это все больше похоже на небольшую операцию по поддержке имиджа на фоне скандала в МО. Из хорошего. Лично видел проходящий на Восток эшелон с бронемашинами песчаного цвета, похоже, подарки в пути.
Если у нас будет 400 танков, мы сможем закончить эту войну в течение нескольких месяцев, — Подоляк
"300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам".
По состоянию на сейчас, нам наобещали около 100 танков Leopard, + есть шанс получить от штатов танки Abrams. Помимо танков мы получим значительное количество БМП Bradley, БМП Marderи колесные танки AMX-10RC, которые класифицируются, как убийцы танков. https://t.me/xk_krop/17143
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 січ, 2023 10:45, всього редагувалось 1 раз.
"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг Залужного, но это все больше похоже на небольшую операцию по поддержке имиджа на фоне скандала в МО.
набросить какашку из Германии святое дело кто бы сомневался
Schmit написав:Кажуть, ще більше порізали ліміти, особливо для ЗУ. Щотижня годин зі світлом все менше у містах, ще гірша ситуація - у селах.
Що означає "кажуть, ще більше порізали ліміти"? Хто каже? На підставі чого каже? Які причини того, що порізали? Для чого слухи тягнути на форум?
Що значить "Хто каже?" Я вам кажу: раніше(десь 2 тижні тому) 6 год. було світло - 3 год не було. Зараз 3 є - 6 немає, і це стабільно, навіть вночі. Раніш вночі майже не виключали. Причини дійсно не зрозумілі.
"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг Залужного, но это все больше похоже на небольшую операцию по поддержке имиджа на фоне скандала в МО. Из хорошего. Лично видел проходящий на Восток эшелон с бронемашинами песчаного цвета, похоже, подарки в пути.
sashaqbl написав:По світлу. До 5 лютого обленерго проводять заміри електроспоживання. Як це відбувається: одній(або кільком) областям дають безліміт і міряють, скільки вони споживають. З 5 лютого на підставі отриманої інформації перерозподілятимуть норми постачання електроенергії по областям.
На вчора так писали що не буде відключень сутки через вимірювання споживання. Приїхав з роботи і таки виключили І вдень виключали.