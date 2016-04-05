sashaqbl написав:По світлу. До 5 лютого обленерго проводять заміри електроспоживання. Як це відбувається: одній(або кільком) областям дають безліміт і міряють, скільки вони споживають. З 5 лютого на підставі отриманої інформації перерозподілятимуть норми постачання електроенергії по областям.
На вчора так писали що не буде відключень сутки через вимірювання споживання. Приїхав з роботи і таки виключили І вдень виключали.
Читаємо уважно: "До 5 лютого обленерго проводять заміри електроспоживання. Як це відбувається: одній(або кільком) областям дають безліміт НА ОДНУ ДОБУ і міряють, скільки вони споживають. З 5 лютого на підставі отриманої інформації перерозподілятимуть норми постачання електроенергії по областям."
П.С. "Кожен регіон протягом найближчих 3 тижнів отримає день без відключень електроенергії
В областях проведуть виміри реального електричного навантаження.
Для споживачів це означає цілий день без вимкнень електроенергії, повідомили оператори системи розподілу.
Наприклад, сьогодні (24 січня) світло не вимикатимуть на Полтавщині та Черкащині (якщо не буде нових російських атак на об'єкти енергетики).
Від виміряних величин залежатимуть майбутні ліміти, і ці дані будуть вихідними під час формування графіків обмежень.
Виміри електричного навантаження проведуть у всіх регіонах країни, для того, щоб мати реальну картину прогнозованого споживання в кожному регіоні.
"Головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії, пише The New York Times .За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. Про це повідомила родина Степанців. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Це підтверджує пресслужба ЗСУ."
Ни в коем случае не преуменьшаю заслуг Залужного, но это все больше похоже на небольшую операцию по поддержке имиджа на фоне скандала в МО. Из хорошего. Лично видел проходящий на Восток эшелон с бронемашинами песчаного цвета, похоже, подарки в пути.
путаете с Резниковым
Не путаю. Задача - показать, что в отличии от некотрых (не буду говорить чьих), армия и генштаб по прежнему на высоте.
_hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?
Припускаю, що обидві сторони готуються до наступу. Для кацапів найбільш ймовірний напрям - південь на Запоріжжя, також ймовірно південніше Харкова з виходом на фланг сватівському угрупуванню. В нас варіантів менше, мені виглядає логічним - в сторону узбережжя Азовського моря та перешийка. Хоча цей напрям також виглядає очевидним і для російського Генштабу, тому хз.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Сер 25 січ, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
На 12 січня диспетчером НЕК «Укренерго» доведено нічний ліміт з 00:00 до 07:00, який становить 228,81 МВт, та денний ліміт 295,49 МВт на денний період доби з 07:00 до 24:00.
4х4
На 23 січня диспетчером НЕК «Укренерго» доведені дещо нижчі ліміти, ніж на попередню добу: нічний ліміт для області 236, 96 МВт, денний – 273, 53 МВт.
2 є / 4 нема
За вказівкою НЕК «Укренерго» через дефіцит потужності в енергосистемі здійснити режимний замір, який було заплановано на 24 січня, на території Прикарпаття не вдасться. Режимний день без вимкнень - перенесений. Про дату повідомимо додатково.
Енергетичні фантазії обломали. Зменшення на добу на 30 МВт (6%), а подача з 12 год до 8 год.
_hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?
2023 год Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км. 2022 год. До 200 тыс скопление. "Распакрвывайте чемоданы, какое наступление? Нет кулака. Я сам на войну пойду. Все на шашлыки"
Сегодняшний тезис: "Страшнее наступления орков - коррупция внутри страны" (Любая коррупционная новость - гвоздь в западную помощь, плательщики налогов который очень чувствительны к воровству своих денег)
Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка уже не один день слышат грохоты со стороны Бахмута. Не могу сказать насколько противнику получится развернуть повторное наступление на других локациях, но в Донецкой области сейчас явно "жарко".
_hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?
2023 год Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км. 2022 год. До 200 тыс скопление. "Распакрвывайте чемоданы, какое наступление? Нет кулака. Я сам на войну пойду. Все на шашлыки"
Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?.. Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?