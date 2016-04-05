В центрі покращилось - перейшли з червоного графіка на зелений, як до останньої атаки.
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Додано: Сер 25 січ, 2023 12:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:50
Пишут недалеко от границы с Украиной
Русские уже отреагировали
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 січ, 2023 13:27, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:51
Я на количество мобиков особо не смотрю. Линейной зависимости нет. Их учить нужно и экипировать. А главное это командиры, с которыми
судя по нашим видосам с полей, у них туго. Это "колгоспна" тактика.
При наступлении с севера в 2022 шли колонны техники на десятки км. Бывало они взрывались по 4 часа.
Огненного вала уже нет, а голод снарядов есть.
У нас с ними уже есть паритет в технике, а кое где и преимущество.
А какая у нас тактика, оборона или наступление- командованию виднее.
Но наступление для отрезания поставок, ну это вообще фантастика
Востаннє редагувалось beee в Сер 25 січ, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 січ, 2023 12:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.
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