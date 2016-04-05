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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3388338933903391>
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Результат - суттєве погіршення енергопостачання без логічних причин

В центрі покращилось - перейшли з червоного графіка на зелений, як до останньої атаки.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:50

Пишут недалеко от границы с Украиной

Зображення
Німеччина офіційно оголосила, що направить Україні 14 танків Leopard 2 та дозволить реекспорт танків іншим країнам.

@yigal_levin

Русские уже отреагировали
https://t.me/yigal_levin/39447
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 січ, 2023 13:27, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:51

  _hunter написав:
  beee написав:
  _hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?

2023 год
Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км.
2022 год. До 200 тыс скопление. "Распакрвывайте чемоданы, какое наступление? Нет кулака. Я сам на войну пойду. Все на шашлыки"

Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?..
Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?

Я на количество мобиков особо не смотрю. Линейной зависимости нет. Их учить нужно и экипировать. А главное это командиры, с которыми
судя по нашим видосам с полей, у них туго. Это "колгоспна" тактика.

При наступлении с севера в 2022 шли колонны техники на десятки км. Бывало они взрывались по 4 часа.

Огненного вала уже нет, а голод снарядов есть.
У нас с ними уже есть паритет в технике, а кое где и преимущество.

А какая у нас тактика, оборона или наступление- командованию виднее.

Но наступление для отрезания поставок, ну это вообще фантастика
Востаннє редагувалось beee в Сер 25 січ, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?..
Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?

Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:17

  lapay написав:
  _hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?..
Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?

Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.

Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили...
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили..

Так закінчились вже зеки пригожина, як раз всі на засолку і пішли...
Ну, бажання у фюрера наступати є, можливості щось суттєве захопити немає, хоча кремлівський упирь може ще попити багато крові.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Так закінчились вже зеки пригожина


Коли вони закінчилися? Щось я пропустив
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:46

президент Зеленський підписав скандальний законопроєкт 8271, який посилює кримінальну відповідальність військових за невиконання бойових наказів, втечу з поля бою чи військової частини.

"Вкрав 1.2 мільярда доларів - звільнення, не здох за наказ - 10 років в'язниці"

Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони
https://www.pravda.com.ua/articles/2023/01/25/7386353/
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 14:53

Американские танки M1 Abrams могут оказаться в распоряжении ВСУ только через год, сообщает телеканал ABCNews со ссылкой на источники.
https://t.me/nexta_live/45524

Первые танки Leopard 2 могут прибыть в Украину из Германии примерно через три месяца, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В скором времени начнётся обучение украинских военных, что ускорит передачу машин.
https://t.me/nexta_live/45526

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:01

  lapay написав:
  _hunter написав:Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили..

Так закінчились вже зеки пригожина, як раз всі на засолку і пішли...
Ну, бажання у фюрера наступати є, можливості щось суттєве захопити немає, хоча кремлівський упирь може ще попити багато крові.

Зеки, может, и закончились. Но я больше про мобиков интересовался -- которые, несмотря на заявления выше про дроны/картечь/и что там еще было -- Соледар таки взяли...
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  #<1 ... 3388338933903391>
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