_hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?
2023 год Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км. 2022 год. До 200 тыс скопление. "Распакрвывайте чемоданы, какое наступление? Нет кулака. Я сам на войну пойду. Все на шашлыки"
Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?.. Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?
Я на количество мобиков особо не смотрю. Линейной зависимости нет. Их учить нужно и экипировать. А главное это командиры, с которыми судя по нашим видосам с полей, у них туго. Это "колгоспна" тактика.
При наступлении с севера в 2022 шли колонны техники на десятки км. Бывало они взрывались по 4 часа.
Огненного вала уже нет, а голод снарядов есть. У нас с ними уже есть паритет в технике, а кое где и преимущество.
А какая у нас тактика, оборона или наступление- командованию виднее.
Но наступление для отрезания поставок, ну это вообще фантастика
Востаннє редагувалось beee в Сер 25 січ, 2023 12:57, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?.. Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?
Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.
_hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?.. Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?
Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.
Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили...