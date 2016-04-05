_hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?.. Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?
Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.
Теж так вважаю. Пішла війна на виснаження. Фронт довгий, але у кожної сторони ж резерви, якими буде блокуватися оперативний прорив оборони супротивника. Татичні гойдалки... На виснаження. Там вище sashaqbl давав інформативне посилання на "правосека".
Як у 2 Світову... І якщо орки точно роблять ставку на перемогу через виснаження і нас, і партнерів, то які точно плани наших партнерів - хз??? Ми практично в повній залежності від них. Наші плани в повній залежності від їх планів і реальних дій.
А Столтенберг чітко пояснив усім іншим партнерам (і нам) - https://suspilne.media/340412-putin-pla ... oltenberg/ З дипломатичної: мета партнерів - не дати програти нам, не дати рашці перемогти. "Столтенберг зазначив, що швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як це зазвичай буває. Водночас він наголосив, що будь-яке рішення має забезпечити незалежність та державний суверенітет України."
Тобто ні про яке остаточне вирішення на полі бою мова не йде. А чітко: ""Найшвидший спосіб досягти цього — підтримати їх (українців — ред.) військовим шляхом, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і добросовісно домовлятися", — підсумував глава НАТО.
Ясніше нікуди... Але плани мають таку властивість, як змінюватися. А поки що так. І це точно підтверджується діями партнерів.
В принципі тепер щось змінити в сценарії може тільки рашка - застосуванням ЯЗ. Тобто перевести війну в іншу площину. Коли партнери засиплять нас по вуха далекобійною та потужною зброєю. І тільки це, гадаю, її стримує від цього кроку.
А взагалі: як Україна, світ, а також рфія пристосувалися до гібридної війни після 2015, так само всі пристосуються до прямої війни, як зараз. Поки нарешті через тривалий час відбудуться якісні зміни. Звичайно)) в нас позитивні, а в орків - негативні.
Дуже в значній мірі це залежить від успіхів наших партнерів по впливу на Китай, Індію та ін.
beee написав:Сьогодні усі європейські новини розпочалися з того, що в Україні звільнено низку міністрів і заступників за корупцію.
А далі йдуть роздуми чи варто надавати допомогу коли в кожній країні є свої інваліди , хворі, безробітні і тд. …
Майже впевнений, що проти допомоги на Заході виступають опозиційні партії, сили. Тобто банально користуються випадком.
А так, було б вони при владі, то надавали допомогу. А нині діючі, будь в опозиції, голосили б проти.
З.и. більше непокоїть що там з лендлізом чути? І чи Байден все також наголошує на - БАЙДЕН: ПУТІН НЕ ПОВИНЕН ЗАЛИШИТИСЯ ПРИ ВЛАДІ. Раніше американський президент називав Путіна воєнним злочинцем, головорізом та диктатором-вбивцею. https://финбаланс.ком.юа/news/bayden-p ... -pri-vladi Бо це хоч якийсь-то індикатор планів Штатів.
Если у нас будет 400 танков, мы сможем закончить эту войну в течение нескольких месяцев, — Подоляк
"300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам".
По состоянию на сейчас, нам наобещали около 100 танков Leopard, + есть шанс получить от штатов танки Abrams. Помимо танков мы получим значительное количество БМП Bradley, БМП Marderи колесные танки AMX-10RC, которые класифицируются, как убийцы танков. https://t.me/xk_krop/17143
_hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?
Припускаю, що обидві сторони готуються до наступу. Для кацапів найбільш ймовірний напрям - південь на Запоріжжя, також ймовірно південніше Харкова з виходом на фланг сватівському угрупуванню. В нас варіантів менше, мені виглядає логічним - в сторону узбережжя Азовського моря та перешийка. Хоча цей напрям також виглядає очевидним і для російського Генштабу, тому хз.
beee написав:Я на количество мобиков особо не смотрю. Линейной зависимости нет. Их учить нужно и экипировать. А главное это командиры, с которыми судя по нашим видосам с полей, у них туго. Это "колгоспна" тактика.
При наступлении с севера в 2022 шли колонны техники на десятки км. Бывало они взрывались по 4 часа.
Огненного вала уже нет, а голод снарядов есть. У нас с ними уже есть паритет в технике, а кое где и преимущество.
А какая у нас тактика, оборона или наступление- командованию виднее.
Но наступление для отрезания поставок, ну это вообще фантастика
В Вашем лице пропадает великий стратег. А если честно - полная глупость.
Kudrjavuy написав:Было бы, хотя бы на начало января 23го
Попередня кількість танків, яку готуються передати України партнери по "танковій коаліції":
Іспанія - 53 Leopard. Німеччина - 14 Leopard моделі А6. Нідерланди - 18 Leopard. Польща - 14 Leopard. Португалія - 4 Leopard моделі А6.
Крім того, готовність відправити танки Україні висловили Швеція, Норвегія та Фінляндія.
️ Быстро не будет: первые танки Leopard 2 могут прибыть в Украину из Германии примерно через три месяца
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что в скором времени начнётся обучение украинских военных, что ускорит передачу машин.
В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard из запасов Бундесвера, чтобы иметь возможность как можно быстрее вместе с партнёрами сформировать первый танковый батальон для Украины из двух запланированных.
Писториус назвал решение канцлера ФРГ о поставке танков Leopard Киеву "историческим", потому что оно было принято "в условиях крайне взрывоопасной ситуации в Украине". Он добавил, что предстоящий экспорт вооружения "в корне изменит правила игры" на данном этапе войны.