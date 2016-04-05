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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3388338933903391
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:11

  lapay написав:
  _hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?..
Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?

Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.

Теж так вважаю.
Пішла війна на виснаження.
Фронт довгий, але у кожної сторони ж резерви, якими буде блокуватися оперативний прорив оборони супротивника.
Татичні гойдалки...
На виснаження.
Там вище sashaqbl давав інформативне посилання на "правосека".

Як у 2 Світову...
І якщо орки точно роблять ставку на перемогу через виснаження і нас, і партнерів, то які точно плани наших партнерів - хз???
Ми практично в повній залежності від них. Наші плани в повній залежності від їх планів і реальних дій.

А Столтенберг чітко пояснив усім іншим партнерам (і нам) -
https://suspilne.media/340412-putin-pla ... oltenberg/
З дипломатичної: мета партнерів - не дати програти нам, не дати рашці перемогти.
"Столтенберг зазначив, що швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як це зазвичай буває. Водночас він наголосив, що будь-яке рішення має забезпечити незалежність та державний суверенітет України."

Тобто ні про яке остаточне вирішення на полі бою мова не йде.
А чітко:
""Найшвидший спосіб досягти цього — підтримати їх (українців — ред.) військовим шляхом, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і добросовісно домовлятися", — підсумував глава НАТО.

Ясніше нікуди...
Але плани мають таку властивість, як змінюватися.
А поки що так.
І це точно підтверджується діями партнерів.

В принципі тепер щось змінити в сценарії може тільки рашка - застосуванням ЯЗ. Тобто перевести війну в іншу площину. Коли партнери засиплять нас по вуха далекобійною та потужною зброєю.
І тільки це, гадаю, її стримує від цього кроку.

А взагалі: як Україна, світ, а також рфія пристосувалися до гібридної війни після 2015, так само всі пристосуються до прямої війни, як зараз.
Поки нарешті через тривалий час відбудуться якісні зміни.
Звичайно)) в нас позитивні, а в орків - негативні.

Дуже в значній мірі це залежить від успіхів наших партнерів по впливу на Китай, Індію та ін.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сьогодні усі європейські новини розпочалися з того, що в Україні звільнено низку міністрів і заступників за корупцію.

А далі йдуть роздуми чи варто надавати допомогу коли в кожній країні є свої інваліди , хворі, безробітні і тд. …

Звільнили двох корупціонерів , отримали Лєопарди.
Уявіть що дадуть за Єрмака
beee
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:21

  beee написав:Сьогодні усі європейські новини розпочалися з того, що в Україні звільнено низку міністрів і заступників за корупцію.

А далі йдуть роздуми чи варто надавати допомогу коли в кожній країні є свої інваліди , хворі, безробітні і тд. …

Майже впевнений, що проти допомоги на Заході виступають опозиційні партії, сили.
Тобто банально користуються випадком.

А так, було б вони при владі, то надавали допомогу. А нині діючі, будь в опозиції, голосили б проти.

З.и. більше непокоїть що там з лендлізом чути?
І чи Байден все також наголошує на -
БАЙДЕН: ПУТІН НЕ ПОВИНЕН ЗАЛИШИТИСЯ ПРИ ВЛАДІ.
Раніше американський президент називав Путіна воєнним злочинцем, головорізом та диктатором-вбивцею.
https://финбаланс.ком.юа/news/bayden-p ... -pri-vladi
Бо це хоч якийсь-то індикатор планів Штатів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:34

  vitaliian написав:
Если у нас будет 400 танков, мы сможем закончить эту войну в течение нескольких месяцев, — Подоляк

"300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам".

По состоянию на сейчас, нам наобещали около 100 танков Leopard, + есть шанс получить от штатов танки Abrams. Помимо танков мы получим значительное количество БМП Bradley, БМП Marderи колесные танки AMX-10RC, которые класифицируются, как убийцы танков.
https://t.me/xk_krop/17143

:cry:
Было бы, хотя бы на начало января 23го.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:39

  detroytred написав:
  beee написав:Сьогодні усі європейські новини розпочалися з того, що в Україні звільнено низку міністрів і заступників за корупцію.

А далі йдуть роздуми чи варто надавати допомогу коли в кожній країні є свої інваліди , хворі, безробітні і тд. …

Майже впевнений, що проти допомоги на Заході виступають опозиційні партії, сили.
Тобто банально користуються випадком.

Одні - так, інші ж навпаки можуть критикувати діючих за недостність допомоги.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:40

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?

Припускаю, що обидві сторони готуються до наступу.
Для кацапів найбільш ймовірний напрям - південь на Запоріжжя, також ймовірно південніше Харкова з виходом на фланг сватівському угрупуванню.
В нас варіантів менше, мені виглядає логічним - в сторону узбережжя Азовського моря та перешийка. Хоча цей напрям також виглядає очевидним і для російського Генштабу, тому хз.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-6427 ... cEy6mA3WY8
Официально это уже начало захвата миллионной городской агломерации.
https://liveuamap.com/uk
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:45

  Kudrjavuy написав:Было бы, хотя бы на начало января 23го

Попередня кількість танків, яку готуються передати України партнери по "танковій коаліції":

🇪🇸Іспанія - 53 Leopard.
🇩🇪Німеччина - 14 Leopard моделі А6.
🇳🇱Нідерланди - 18 Leopard.
🇵🇱Польща - 14 Leopard.
🇵🇹Португалія - 4 Leopard моделі А6.

Крім того, готовність відправити танки Україні висловили Швеція, Норвегія та Фінляндія.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 січ, 2023 15:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:45

  beee написав:Я на количество мобиков особо не смотрю. Линейной зависимости нет. Их учить нужно и экипировать. А главное это командиры, с которыми
судя по нашим видосам с полей, у них туго. Это "колгоспна" тактика.

При наступлении с севера в 2022 шли колонны техники на десятки км. Бывало они взрывались по 4 часа.

Огненного вала уже нет, а голод снарядов есть.
У нас с ними уже есть паритет в технике, а кое где и преимущество.

А какая у нас тактика, оборона или наступление- командованию виднее.

Но наступление для отрезания поставок, ну это вообще фантастика

:roll:
В Вашем лице пропадает великий стратег. :mrgreen:
А если честно - полная глупость.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Kudrjavuy написав:Было бы, хотя бы на начало января 23го

Попередня кількість танків, яку готуються передати України партнери по "танковій коаліції":

Іспанія - 53 Leopard.
Німеччина - 14 Leopard моделі А6.
Нідерланди - 18 Leopard.
Польща - 14 Leopard.
Португалія - 4 Leopard моделі А6.

Крім того, готовність відправити танки Україні висловили Швеція, Норвегія та Фінляндія.
️ Быстро не будет: первые танки Leopard 2 могут прибыть в Украину из Германии примерно через три месяца

Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что в скором времени начнётся обучение украинских военных, что ускорит передачу машин.

В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard из запасов Бундесвера, чтобы иметь возможность как можно быстрее вместе с партнёрами сформировать первый танковый батальон для Украины из двух запланированных.

Писториус назвал решение канцлера ФРГ о поставке танков Leopard Киеву "историческим", потому что оно было принято "в условиях крайне взрывоопасной ситуации в Украине". Он добавил, что предстоящий экспорт вооружения "в корне изменит правила игры" на данном этапе войны.
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