Додано: Сер 25 січ, 2023 15:11

lapay написав: _hunter написав: Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?..

Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья? Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?..Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?

Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає. Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.

Теж так вважаю.Пішла війна на виснаження.Фронт довгий, але у кожної сторони ж резерви, якими буде блокуватися оперативний прорив оборони супротивника.Татичні гойдалки...На виснаження.Там вище sashaqbl давав інформативне посилання на "правосека".Як у 2 Світову...І якщо орки точно роблять ставку на перемогу через виснаження і нас, і партнерів, то які точно плани наших партнерів - хз???Ми практично в повній залежності від них. Наші плани в повній залежності від їх планів і реальних дій.А Столтенберг чітко пояснив усім іншим партнерам (і нам) -З дипломатичної: мета партнерів - не дати програти нам, не дати рашці перемогти."Столтенберг зазначив, що швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як це зазвичай буває. Водночас він наголосив, що будь-яке рішення має забезпечити незалежність та державний суверенітет України."Тобто ні про яке остаточне вирішення на полі бою мова не йде.А чітко:""Найшвидший спосіб досягти цього — підтримати їх (українців — ред.) військовим шляхом, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і добросовісно домовлятися", — підсумував глава НАТО.Ясніше нікуди...Але плани мають таку властивість, як змінюватися.А поки що так.І це точно підтверджується діями партнерів.В принципі тепер щось змінити в сценарії може тільки рашка - застосуванням ЯЗ. Тобто перевести війну в іншу площину. Коли партнери засиплять нас по вуха далекобійною та потужною зброєю.І тільки це, гадаю, її стримує від цього кроку.А взагалі: як Україна, світ, а також рфія пристосувалися до гібридної війни після 2015, так само всі пристосуються до прямої війни, як зараз.Поки нарешті через тривалий час відбудуться якісні зміни.Звичайно)) в нас позитивні, а в орків - негативні.Дуже в значній мірі це залежить від успіхів наших партнерів по впливу на Китай, Індію та ін.