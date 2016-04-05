_hunter написав:Вроде у них "теневая мобилизация" шатко-валко, но идет? Т.е. за февраль/март/апрель еще тыщ 200-300 набрать они могу, теоретически. И куда-нить совем на запад через белорусь пойти -- для блокировки поставок?.. Или рано пока начинать волноваться? -- смотреть за динамикой Бахмута/Харькова/Запорожья?
Так чим наступати? Літаки і гвинтокрили збивають, танки палять, піхоту гасять шрапнелью і бомбардуванням з безпілотників. Військова тактика відкотилась на сто років назад, коли втрати значні, а просування майже немає.
Теж так вважаю. Пішла війна на виснаження. Фронт довгий, але у кожної сторони ж резерви, якими буде блокуватися оперативний прорив оборони супротивника. Татичні гойдалки... На виснаження. Там вище sashaqbl давав інформативне посилання на "правосека".
Як у 2 Світову... І якщо орки точно роблять ставку на перемогу через виснаження і нас, і партнерів, то які точно плани наших партнерів - хз??? Ми практично в повній залежності від них. Наші плани в повній залежності від їх планів і реальних дій.
А Столтенберг чітко пояснив усім іншим партнерам (і нам) - https://suspilne.media/340412-putin-pla ... oltenberg/ З дипломатичної: мета партнерів - не дати програти нам, не дати рашці перемогти. "Столтенберг зазначив, що швидше за все, ця війна закінчиться за столом переговорів, як це зазвичай буває. Водночас він наголосив, що будь-яке рішення має забезпечити незалежність та державний суверенітет України."
Тобто ні про яке остаточне вирішення на полі бою мова не йде. А чітко: ""Найшвидший спосіб досягти цього — підтримати їх (українців — ред.) військовим шляхом, щоб президент Путін зрозумів, що він не може перемогти на полі бою, а повинен сісти і добросовісно домовлятися", — підсумував глава НАТО.
Ясніше нікуди... Але плани мають таку властивість, як змінюватися. А поки що так. І це точно підтверджується діями партнерів.
В принципі тепер щось змінити в сценарії може тільки рашка - застосуванням ЯЗ. Тобто перевести війну в іншу площину. Коли партнери засиплять нас по вуха далекобійною та потужною зброєю. І тільки це, гадаю, її стримує від цього кроку.
А взагалі: як Україна, світ, а також рфія пристосувалися до гібридної війни після 2015, так само всі пристосуються до прямої війни, як зараз. Поки нарешті через тривалий час відбудуться якісні зміни. Звичайно)) в нас позитивні, а в орків - негативні.
Дуже в значній мірі це залежить від успіхів наших партнерів по впливу на Китай, Індію та ін.
beee написав:Сьогодні усі європейські новини розпочалися з того, що в Україні звільнено низку міністрів і заступників за корупцію.
А далі йдуть роздуми чи варто надавати допомогу коли в кожній країні є свої інваліди , хворі, безробітні і тд. …
Майже впевнений, що проти допомоги на Заході виступають опозиційні партії, сили. Тобто банально користуються випадком.
А так, було б вони при владі, то надавали допомогу. А нині діючі, будь в опозиції, голосили б проти.
З.и. більше непокоїть що там з лендлізом чути? І чи Байден все також наголошує на - БАЙДЕН: ПУТІН НЕ ПОВИНЕН ЗАЛИШИТИСЯ ПРИ ВЛАДІ. Раніше американський президент називав Путіна воєнним злочинцем, головорізом та диктатором-вбивцею. https://финбаланс.ком.юа/news/bayden-p ... -pri-vladi Бо це хоч якийсь-то індикатор планів Штатів.
Если у нас будет 400 танков, мы сможем закончить эту войну в течение нескольких месяцев, — Подоляк
"300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков… Это бы резко ускорило темп войны и дало бы старт завершающим этапам".
По состоянию на сейчас, нам наобещали около 100 танков Leopard, + есть шанс получить от штатов танки Abrams. Помимо танков мы получим значительное количество БМП Bradley, БМП Marderи колесные танки AMX-10RC, которые класифицируются, как убийцы танков. https://t.me/xk_krop/17143
_hunter написав:ОК, веерные отключения -- это, конечно, очень важно и интересно... Но кто/что про "Повторное Наступление" думает?
Припускаю, що обидві сторони готуються до наступу. Для кацапів найбільш ймовірний напрям - південь на Запоріжжя, також ймовірно південніше Харкова з виходом на фланг сватівському угрупуванню. В нас варіантів менше, мені виглядає логічним - в сторону узбережжя Азовського моря та перешийка. Хоча цей напрям також виглядає очевидним і для російського Генштабу, тому хз.
beee написав:Я на количество мобиков особо не смотрю. Линейной зависимости нет. Их учить нужно и экипировать. А главное это командиры, с которыми судя по нашим видосам с полей, у них туго. Это "колгоспна" тактика.
При наступлении с севера в 2022 шли колонны техники на десятки км. Бывало они взрывались по 4 часа.
Огненного вала уже нет, а голод снарядов есть. У нас с ними уже есть паритет в технике, а кое где и преимущество.
А какая у нас тактика, оборона или наступление- командованию виднее.
Но наступление для отрезания поставок, ну это вообще фантастика
В Вашем лице пропадает великий стратег. А если честно - полная глупость.
Kudrjavuy написав:Было бы, хотя бы на начало января 23го
Попередня кількість танків, яку готуються передати України партнери по "танковій коаліції":
Іспанія - 53 Leopard. Німеччина - 14 Leopard моделі А6. Нідерланди - 18 Leopard. Польща - 14 Leopard. Португалія - 4 Leopard моделі А6.
Крім того, готовність відправити танки Україні висловили Швеція, Норвегія та Фінляндія.
️ Быстро не будет: первые танки Leopard 2 могут прибыть в Украину из Германии примерно через три месяца
Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что в скором времени начнётся обучение украинских военных, что ускорит передачу машин.
В качестве первого шага Германия предоставит относительно новые танки Leopard из запасов Бундесвера, чтобы иметь возможность как можно быстрее вместе с партнёрами сформировать первый танковый батальон для Украины из двух запланированных.
Писториус назвал решение канцлера ФРГ о поставке танков Leopard Киеву "историческим", потому что оно было принято "в условиях крайне взрывоопасной ситуации в Украине". Он добавил, что предстоящий экспорт вооружения "в корне изменит правила игры" на данном этапе войны.
Крім того, готовність відправити танки Україні висловили Швеція, Норвегія та Фінляндія.
Вы, не обижайтесь, но за этим большая "международная коррупция" или "политика". 1. Танки тяжелые - и годные к применению только по морозной погоде. 2. Формирование подразделений с этой техникой - то же время. 3. Формирование "тылов" для техники -?(БК, З/П, топливо,...) 4. в Апреле будет уже .... 5. Вы, думаете орки "спят" - они уже со своими Ланцетами много горя натворили, пушечного мяса, там девать некуда, но переформатирование с БПЛА, авиацией, техникой,... - они перегруппировались и учатся воевать современными средствами. А дальше естесственно будет хуже. - Не зря оркостан экономику перевёл на военные рельсы. Что твориться у нас я, чуть ли не в прямом эфире выкладывал: что не разграблено, и не разбито орками с помощью ракет - безвозвратно уничтожено своей челядью.