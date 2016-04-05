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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3390339133923393>
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:00

  Kudrjavuy написав:Что твориться у нас я, чуть ли не в прямом эфире выкладывал: что не разграблено, и не разбито орками с помощью ракет - безвозвратно уничтожено своей челядью.
что вообще все разграблено и уничтожено челядью? Надо тогда больше всего просить. Предлагаю составить список
‼️Огляд поставок танків в Україну прямо зараз:

Підтверджено:
🇬🇧 14 Челленджер 2
🇵🇱 14 Leopard 2A4
🇩🇪 14 Леопард 2A6

Очікується повне підтвердження:
🇵🇹 4 Leopard 2A6
🇪🇸 20-53 Leopard 2A4
🇺🇸 30 Abrams M1
🇳🇴 8 Leopard 2A4
🇫🇮 14 Leopard 2A4/6

Обговорення:
🇳🇱 18 Леопард 2A6
🇩🇰 6 Леопард 2A5/7

UPD
США надішлють Україні 31 танк Abrams за $400 млн, — Bloomberg.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 січ, 2023 16:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:07

  vitaliian написав: что вообще все разграблено и уничтожено челядью? Надо тогда больше всего просить. Предлагаю составить список

У Вас нет понимания, что такое "Война".
- Это уничтожение в нашем случае ВСЕГО.
Буквально нет ремонтной базы.
Нет Б/К
Нет качественного топлива "Абрамсы", говорите?
Нет авиации
- Без авиации это груда металлолома.
А это всё остро известно было и "Стояло" во время обороны Мариуполя.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:20

  Kudrjavuy написав:У Вас нет понимания, что такое "Война".
спасибо что объяснили :(
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:Буквально нет ремонтной базы.

Родич, в Київській області, знову ремонтує танки, як при Порошенко, на початку вторгнення робили бронежилети.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

К примеру о форсировании новых направлений в оборонке:
https://focus.ua/voennye-novosti/543846 ... telny-foto
А, теперь представте, в наших условиях установка активного суббоеприпаса на малый БПЛА?(голь на выдумки хитра - вес позволяет)
Да в радиусе действия не осталось бы ни одной орковской телеги,...
И нет необходимости в орудиях,....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:38

В Киеве ремонтировали объект 172.
В Харькове делали и ремонтировали всё, во Львове не знаю.

  lapay написав:
  Kudrjavuy написав:Буквально нет ремонтной базы.

Родич, в Київській області, знову ремонтує танки, як при Порошенко, на початку вторгнення робили бронежилети.

Советские танки - не имели ремкоплекта, не имели запчастей, не имели технической документации,....
В ГДР чертёж 72ки можно было купить в киоске, а у нас...
Танк совковый - это "конструктор лего". И восстанавливаться при наличии доноров можно в сельской тракторной бригаде. Ибо основные повреждения ходовой, двигателя, ... - остальное тупо меняли.

Капиталку же - это равносильно сооружения новой машины.
После капиталки танки были лучше новых.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:44

Це не наша (Заходу) провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу продукцію своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні сили. Навіть після семи років з початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіусу дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте стидатися”.

“Я завжди був найбільшим вашим лобістом, щоб ви отримували багато всього. Проте у підсумку ви отримали навіть більше, ніж я розраховував. Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння, – наголосив Карбер і додав: – Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один із найкращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива башта, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за баштою. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип.

Ви б могли б робити бойові машини піхоти, причому набагато кращі за Bradley. У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися й не готувалися, коли ще за шість місяців до вторгнення були очевидні всі ознаки майбутньої війни”, – підкреслив американський експерт.
https://novynarnia.com/2023/01/23/karber/

З іншого боку, я закликаю вас пам’ятати, що Україна не є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Наші платники податків теж мають свої проблеми. (…) Також у нас є зобов’язання щодо безпеки в інших частинах світу. Ми не тільки захищаємо Україну, щоб захистити Європу. У нас є безпекові питання в Азії, питання боротьби з терористами тощо.Не будьте занадто негативними щодо швидкості, з якою ми надаємо вам допомогу”, – сказав він, коментуючи дії США.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:46

Видео о Бахмуте

https://t.me/vlada/61599
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:52

vitaliian
Так выглядят все города...:
https://v-variant.com.ua/hayday-pokazav ... inna-foto/
Фотки хорошие...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:58

  jump написав: підкреслив американський експерт.
https://novynarnia.com/2023/01/23/karber/

"Своя рубаха - ближе к телу."
Грубо повторяться не хочу, но не эти ли мессии с кацапами делили Украину и выжигали, и выжигают до сих пор всё живое.
Остатки цивилизации, промышленность, производства, науку, технологи, образования, медицину,......
- Тема довольно обоюдо острая.
И это ыксперд далеко-далеко не прав.
(Хто всравсь?
- Невістка!)
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