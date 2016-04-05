Додано: Сер 25 січ, 2023 16:44

Це не наша (Заходу) провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу продукцію своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні сили. Навіть після семи років з початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіусу дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте стидатися”.“Я завжди був найбільшим вашим лобістом, щоб ви отримували багато всього. Проте у підсумку ви отримали навіть більше, ніж я розраховував. Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння, – наголосив Карбер і додав: – Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один із найкращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива башта, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за баштою. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип.Ви б могли б робити бойові машини піхоти, причому набагато кращі за Bradley. У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися й не готувалися, коли ще за шість місяців до вторгнення були очевидні всі ознаки майбутньої війни”, – підкреслив американський експерт.З іншого боку, я закликаю вас пам’ятати, що Україна не є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Наші платники податків теж мають свої проблеми. (…) Також у нас є зобов’язання щодо безпеки в інших частинах світу. Ми не тільки захищаємо Україну, щоб захистити Європу. У нас є безпекові питання в Азії, питання боротьби з терористами тощо.Не будьте занадто негативними щодо швидкості, з якою ми надаємо вам допомогу”, – сказав він, коментуючи дії США.