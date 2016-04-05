Додано: Сер 25 січ, 2023 16:59

Kudrjavuy написав: воевать современными средствами.

А дальше естесственно будет хуже воевать современными средствами.А дальше естесственно будет хуже

Kudrjavuy написав: полная глупость. полная глупость.

Kudrjavuy написав: малый БПЛА малый БПЛА

Kudrjavuy написав: 1. Танки тяжелые - и годные к применению только по морозной погоде 1. Танки тяжелые - и годные к применению только по морозной погоде

Вы дядя очень токсичны. Удивительно, что вас терпят. Полезного мало, зато много всепропальства. У меня давно желание начать ловить вас за язык за ваши истерики и лжепрогнозы, но вы очень неприятный собеседник, потому что при ответах на поставленные вопросы от вас конкретики ноль, зато очень много "хватит писать чушь!", "всем давно понятно"и т.п. ерунда.Давайте для затравки: Плавни чьи? Те самые, которые вы с Эдуардом отдали оркам ещё 3 недели назад.Даже Каменское не орков,максимум серая зона. И таких вопросов вам можно задавать каждый день с десяток.БПЛА не панацея. Просто дополнение к остальным видам вооружения. О РЭБ и антидроновых ружьях что-то слышали?А в летнюю погоду уже не пригодны?А Т-90М (Прорыв) с весом в 48 тонн пригоден, а лёва2А4 с весом 50 уже нет? (версия продана в пару тысяч экземпляров в десятки стран с самым разным климатом),И это ещё я не смотрел удельное давление (в расчете на площадь опоры на гусли).