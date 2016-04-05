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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3390339133923393
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:воевать современными средствами.
А дальше естесственно будет хуже

Вы дядя очень токсичны. Удивительно, что вас терпят. Полезного мало, зато много всепропальства. У меня давно желание начать ловить вас за язык за ваши истерики и лжепрогнозы, но вы очень неприятный собеседник, потому что при ответах на поставленные вопросы от вас конкретики ноль, зато очень много "хватит писать чушь!", "всем давно понятно"
  Kudrjavuy написав:полная глупость.

и т.п. ерунда.

Давайте для затравки: Плавни чьи? Те самые, которые вы с Эдуардом отдали оркам ещё 3 недели назад.
Даже Каменское не орков,максимум серая зона. И таких вопросов вам можно задавать каждый день с десяток.

  Kudrjavuy написав:малый БПЛА


БПЛА не панацея. Просто дополнение к остальным видам вооружения. О РЭБ и антидроновых ружьях что-то слышали?
  Kudrjavuy написав:1. Танки тяжелые - и годные к применению только по морозной погоде

А в летнюю погоду уже не пригодны?
А Т-90М (Прорыв) с весом в 48 тонн пригоден, а лёва2А4 с весом 50 уже нет? (версия продана в пару тысяч экземпляров в десятки стран с самым разным климатом),
И это ещё я не смотрел удельное давление (в расчете на площадь опоры на гусли).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 січ, 2023 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

«То что он делает, это идиотизм!» В России открыто выступили против действий Путина в Украине

pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:19

Hotab
Обратите внимание: я не кидаюсь какашками :lol:
Из старого удалённого:
  Hotab написав:Конкретні кроки по захисту держави мене цікавлять! Сьогодні і зараз!

:(
А где Вы были, когда резали ТУшки? Когда закрывали заводы, когда продавали ....
Когда .......
Об этом стоило думать ранее.
1. Оборонка.
2. Оборонка.
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Призыв открытый.
Физическая ликвидация коррупции.(этот бич всегда спутник войн и с ним не флиртуют)
....................................
Прямое действие Конституции.
(теперь согласно этих пунктов озвучить, кто и как действует наоборот Вы можете и самостоятельно)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:21

  Hotab написав:[
И это ещё я не смотрел удельное давление (в расчете на площадь опоры на гусли).

Я смотрел, ниже чем у советско/российских образцов. 0.9, у Т90 0.93-0,97
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 25 січ, 2023 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:21

Hotab
Да не говорите с Kudrjavuy
Он же, как тот голубь из анекдота
Спорить с дураком - всё равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:23

  pesikot написав:
«То что он делает, это идиотизм!» В России открыто выступили против действий Путина в Украине


Само событие -- конечно плюсик (очень небольшой). Но заголовок откровенно кликбейтный -- правильнее было бы "не сильно известный чувак тихонечько открыто выступил против действий ...".
А "открыто выступили" -- это микромайдан на тыщщу/другую человек должен быть. Ну или кто-то из претендентов на корону...
_hunter
 
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