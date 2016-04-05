Це не наша (Заходу) провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу продукцію своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні сили. Навіть після семи років з початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіусу дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте стидатися”.
“Я завжди був найбільшим вашим лобістом, щоб ви отримували багато всього. Проте у підсумку ви отримали навіть більше, ніж я розраховував. Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння, – наголосив Карбер і додав: – Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один із найкращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива башта, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за баштою. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип.
Ви б могли б робити бойові машини піхоти, причому набагато кращі за Bradley. У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися й не готувалися, коли ще за шість місяців до вторгнення були очевидні всі ознаки майбутньої війни”, – підкреслив американський експерт. https://novynarnia.com/2023/01/23/karber/
З іншого боку, я закликаю вас пам’ятати, що Україна не є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Наші платники податків теж мають свої проблеми. (…) Також у нас є зобов’язання щодо безпеки в інших частинах світу. Ми не тільки захищаємо Україну, щоб захистити Європу. У нас є безпекові питання в Азії, питання боротьби з терористами тощо.Не будьте занадто негативними щодо швидкості, з якою ми надаємо вам допомогу”, – сказав він, коментуючи дії США.
Kudrjavuy написав:воевать современными средствами. А дальше естесственно будет хуже
Вы дядя очень токсичны. Удивительно, что вас терпят. Полезного мало, зато много всепропальства. У меня давно желание начать ловить вас за язык за ваши истерики и лжепрогнозы, но вы очень неприятный собеседник, потому что при ответах на поставленные вопросы от вас конкретики ноль, зато очень много "хватит писать чушь!", "всем давно понятно"
Kudrjavuy написав:полная глупость.
и т.п. ерунда.
Давайте для затравки: Плавни чьи? Те самые, которые вы с Эдуардом отдали оркам ещё 3 недели назад. Даже Каменское не орков,максимум серая зона. И таких вопросов вам можно задавать каждый день с десяток.
Kudrjavuy написав:малый БПЛА
БПЛА не панацея. Просто дополнение к остальным видам вооружения. О РЭБ и антидроновых ружьях что-то слышали?
Kudrjavuy написав:1. Танки тяжелые - и годные к применению только по морозной погоде
А в летнюю погоду уже не пригодны? А Т-90М (Прорыв) с весом в 48 тонн пригоден, а лёва2А4 с весом 50 уже нет? (версия продана в пару тысяч экземпляров в десятки стран с самым разным климатом), И это ещё я не смотрел удельное давление (в расчете на площадь опоры на гусли).
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 січ, 2023 17:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab Обратите внимание: я не кидаюсь какашками Из старого удалённого:
Hotab написав:Конкретні кроки по захисту держави мене цікавлять! Сьогодні і зараз!
А где Вы были, когда резали ТУшки? Когда закрывали заводы, когда продавали .... Когда ....... Об этом стоило думать ранее. 1. Оборонка. 2. Оборонка. 3. Оборонка. Призыв открытый. Физическая ликвидация коррупции.(этот бич всегда спутник войн и с ним не флиртуют) .................................... Прямое действие Конституции. (теперь согласно этих пунктов озвучить, кто и как действует наоборот Вы можете и самостоятельно)
«То что он делает, это идиотизм!» В России открыто выступили против действий Путина в Украине
Само событие -- конечно плюсик (очень небольшой). Но заголовок откровенно кликбейтный -- правильнее было бы "не сильно известный чувак тихонечько открыто выступил против действий ...". А "открыто выступили" -- это микромайдан на тыщщу/другую человек должен быть. Ну или кто-то из претендентов на корону...
Kudrjavuy написав:Обратите внимание: я не кидаюсь какашками
Мне не интересны ваши бессмысленные ничего не выражающие фразы. Меня интересует конкретика. Чьи Плавни? Что будем делать с враньём и дэзой в таких ключевых вопросах, как ЛБС? Как минимум признавать. Верно? Кто там рассуждал о времени прилёта звука от исхода и прихода? Вы или Эдуард? Вы все поняли уже , после приведения рассчетов, что по этим звуки ничего не высчитывается?
А где Вы были, когда резали ТУшки? Когда закрывали заводы, когда продавали ....
Напильник плять точил, которым резали тушки. Ты там вообще кукухой поехал? Какое я имею отношение к тушкам? Я политик, или друг Кучмы/Кравчука? К чему ты задаешь мне вопросы о времени, когда я был школьником.
alex_dvornichenko написав:
Hotab написав:[ И это ещё я не смотрел удельное давление (в расчете на площадь опоры на гусли).
Я смотрел, ниже чем у советско/российских образцов. 0.9, у Т90 0.93-0,97
Ну вот и прекрасно. К чему тогда истерики Кудрявого. У Абрамса м1 около 1.00. Тоже не прям закритично.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 25 січ, 2023 17:58, всього редагувалось 1 раз.