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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3390339133923393
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 17:35

  _hunter написав:
  pesikot написав:
«То что он делает, это идиотизм!» В России открыто выступили против действий Путина в Украине


Само событие -- конечно плюсик (очень небольшой). Но заголовок откровенно кликбейтный -- правильнее было бы "не сильно известный чувак тихонечько открыто выступил против действий ...".
А "открыто выступили" -- это микромайдан на тыщщу/другую человек должен быть. Ну или кто-то из претендентов на корону...

А вы почитайте, кто такой Руцкой ?
А потом уже можно говорить, что он не сильно известный чувак

Если он не известен вам, то повышайте самообразование
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:09

  beee написав:Сьогодні усі європейські новини розпочалися з того, що в Україні звільнено низку міністрів і заступників за корупцію.

А далі йдуть роздуми чи варто надавати допомогу коли в кожній країні є свої інваліди , хворі, безробітні і тд.

Де можна глянуть чи прочитать ці усі Європейські новини зі своїми інвалідами, хворими, безробітними?
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Минутка музыки

https://t.me/dnicheebanoe/62730 (С.Слепаков)

‼️Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2

🔥 Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним Силам України та народу України для захисту від окупанта.

🙏 Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи.

https://t.me/DIUkraine/1915

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 25 січ, 2023 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 18:51

  jump написав:Це не наша (Заходу) провина, що ви, хлопці, продавали у країни третього світу продукцію своєї оборонної промисловості для отримання прибутку замість того, щоб розбудовувати власні Збройні сили. Навіть після семи років з початку цієї війни ви продовжували це робити. Ви виробляли ракети дальнього радіусу дії. Однак зробили лише чотири штуки. А тепер кажете, що ми вам даємо недостатньо. Але це ви ж не робили нічого, щоб у вас це все було. Ви маєте стидатися”.

“Я завжди був найбільшим вашим лобістом, щоб ви отримували багато всього. Проте у підсумку ви отримали навіть більше, ніж я розраховував. Але розумію, що інших на Заході реально дратуєте, що ви просите, оскільки ви не розбудовували власні сучасні технології й не виробляли озброєння, – наголосив Карбер і додав: – Наприклад, ваш Харківський танковий завод — один із найкращих заводів у світі. Ваші конструктори взяли танк Т-72, у якого була дуже вразлива башта, поставили на неї німецьку гармату, а місце для боєприпасів зробили ззаду за баштою. І зробили з нього відмінний танк, який ідеально підходить для вашої місцевості. На мою думку, він був би чудовим не тільки для вас, а, наприклад, для країн Балтії. Але ви його не почали виробляти, це був тільки прототип.

Ви б могли б робити бойові машини піхоти, причому набагато кращі за Bradley. У вас були для цього технології. Але ви цього теж не робили. Тому не звинувачуйте нас. Я вже мовчу про те, що ви не мобілізувалися й не готувалися, коли ще за шість місяців до вторгнення були очевидні всі ознаки майбутньої війни”, – підкреслив американський експерт.
https://novynarnia.com/2023/01/23/karber/

З іншого боку, я закликаю вас пам’ятати, що Україна не є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Наші платники податків теж мають свої проблеми. (…) Також у нас є зобов’язання щодо безпеки в інших частинах світу. Ми не тільки захищаємо Україну, щоб захистити Європу. У нас є безпекові питання в Азії, питання боротьби з терористами тощо.Не будьте занадто негативними щодо швидкості, з якою ми надаємо вам допомогу”, – сказав він, коментуючи дії США.

Оцьому експерту треба було згадати, як і чому Україна залишилась абсолютно без ЯЗ та носіїв.
Питання було б миттєво вичерпано))

До того ж недоречні перебільшення.
Бо якщо Україна була б 51 штатом, то не зброєю їй допомогали, а воювали б за неї американські платники податків власноруч напряму.

От стосовно ракет - тут да, крити нічим. Ракет всіх радіусів дії.
Тільки можна припустити, що ми чогось не знаємо.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тільки можна припустити, що ми чогось не знаємо

Можна припустити, що 2 західні країни не хотіли, щоб ми мали ЯЗ (достатньо очевидно чому), а третій гарант нашої недоторканості хотів позбавити нас ракет 100+км. Бо вже тоді мав налекоглядні плани поновити імперію. (Здається там лише Єльцин не мав імперських намірів, але не він один все вирішував).
Ну а тому консенсус ці три гаранти нашої недоторканості і безпеки знайшли.
Hotab
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