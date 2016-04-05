detroytred написав:Тільки можна припустити, що ми чогось не знаємо
Можна припустити, що 2 західні країни не хотіли, щоб ми мали ЯЗ (достатньо очевидно чому), а третій гарант нашої недоторканості хотів позбавити нас ракет 100+км. Бо вже тоді мав далекоглядні плани поновити імперію. (Здається там лише Єльцин не мав імперських намірів, але не він один все вирішував). Ну а тому консенсус ці три гаранти нашої недоторканості і безпеки знайшли.
до недавнего времени никого не интересующие танки на сберегании вдруг резко подорожали " Ціна перепродажу 500 000 євро за машини, що зберігаються в ангарах і які не проходили ремонтні роботи зараз бельгійські компанії ставлять на них ціну 500 тисяч євро." https://lb.ua/society/2023/01/25/543727 ... raini.html
Само событие -- конечно плюсик (очень небольшой). Но заголовок откровенно кликбейтный -- правильнее было бы "не сильно известный чувак тихонечько открыто выступил против действий ...". А "открыто выступили" -- это микромайдан на тыщщу/другую человек должен быть. Ну или кто-то из претендентов на корону...
А вы почитайте, кто такой Руцкой ? А потом уже можно говорить, что он не сильно известный чувак
Если он не известен вам, то повышайте самообразование
И кто же он? -- _бывший_ вице-президент, _бывший_ губернатор. После 2000х -- вообще какой-то _бывший_ "главный директор дальних ипеней". При этом: даже медведь -- в мордорском табеле о рангах считается "никем" -- говорящей головой.
detroytred написав:Тільки можна припустити, що ми чогось не знаємо
Можна припустити, що 2 західні країни не хотіли, щоб ми мали ЯЗ (достатньо очевидно чому), а третій гарант нашої недоторканості хотів позбавити нас ракет 100+км. Бо вже тоді мав далекоглядні плани поновити імперію. (Здається там лише Єльцин не мав імперських намірів, але не він один все вирішував). Ну а тому консенсус ці три гаранти нашої недоторканості і безпеки знайшли.
З тим часом все більш-менш зрозуміло. Ще якось можна повірити, що з 2014 робили по максимуму, як могли.
А от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.
detroytred написав:от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.
Здається з лютого 2019 року збільшили ГЗ в ЗСУ. Та і ціни на всі статті витрат в МО включно з паливом, харчуванням, ремонтом овт та навіть комуналкою постійно росли. Відповідно потреби військового бюджету мали суттєво зростати. А по факту там майже без змін було. Отже на закупівлю овт , це перше де можна зрізати, залишалось все менше всі наступні роки. Ракетна програма - це недешево. Якщо не профінансувати дерзамовлення (зрозуміло що з одночасним суттєвим зростанням всього бюджету ЗСУ) , то нічого не буде будуватись. Але замість збільшення бюджету ЗСУ побудували дороги. На правах IMHO
Hotab написав:Можна припустити, що 2 західні країни не хотіли, щоб ми мали ЯЗ (достатньо очевидно чому), а третій гарант нашої недоторканості хотів позбавити нас ракет 100+км
Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли. Сатана була наша, її потім використовували в програмі Морський старт. Тим не менш, Горбулін, очевидно з подачі Кучми, домігся на переговорах, щоб ми мали право виготовляли крилаті ракети середньої дальності. Тільки їх ніхто не розробляв, а потім хтось пригальмував, зовсім недавно. Пройопи були у всіх Президентів, навіть у українського народу, коли не там ставив галочку. Всі помиляються, що поробиш...
Hotab написав:Можна припустити, що 2 західні країни не хотіли, щоб ми мали ЯЗ (достатньо очевидно чому), а третій гарант нашої недоторканості хотів позбавити нас ракет 100+км
Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли. Сатана була наша, її потім використовували в програмі Морський старт. Тим не менш, Горбулін, очевидно з подачі Кучми, домігся на переговорах, щоб ми мали право виготовляли крилаті ракети середньої дальності. Тільки їх ніхто не розробляв, а потім хтось пригальмував, зовсім недавно. Пройопи були у всіх Президентів, навіть у українського народу, коли не там ставив галочку. Всі помиляються, що поробиш...
Тільки гучно не смійтесь, коли придивитеся до дати. "Это означает, что с 6 января 2023 года Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" имени М.К. Янгеля" (главный разработчик ракетного комплекса "Сатана") и Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод О.М. Макарова" (производитель РК) больше не обслуживают стратегические ракеты, находящихся в эксплуатации Росийской Федерации." https://focus.ua/voennye-novosti/544228 ... atana-foto Невже до цього обслуговували?)) Шуткую, бо там мова про продовження терміну експлуатації.
Колись внутрі цієї Сатани лазив. Це капець махіна ... як по вагонам метро ходиш.
lapay написав:Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли.
Досить дивний підхід до причин роззброєння України. А літаки Су, МіГ та вертольоти Мі ми виготовляли? Чому їх не забрали?
Вони не носії ЯЗ далекого радіусу дії. Американці не мали на меті нас розброювати, вони прагнули унебезпечити себе від ядерних загроз, розповсюдження ядерної зброї, їх носіїв великого радіусу дії і розповсюдження технологій їх виготовлення.