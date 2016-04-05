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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3391339233933394
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 20:58

  Hotab написав:
  lapay написав:Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли.

Досить дивний підхід до причин роззброєння України. А літаки Су, МіГ та вертольоти Мі ми виготовляли? Чому їх не забрали?


ну можливо людина (десь глибоко в собі) думала і мала на увазі :D , що все це (на додачу до всього іншого, в т.ч. і того, що багато хто хотів щоб в нас його не було) вимагало б належних експлуатації, утримування, обслуговування та ремонту, що в свою чергу вимагало чималих коштів. та і хто зна, чи русня сприяла б цьому, в т.ч. і зіпом, і знаннями (як розробник), і персонал десь навчати потрібно було і т.п.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:...як і чому Україна залишилась абсолютно без ЯЗ та носіїв.
Я не впевнений, що маючи я/з Україна мала б спокій та впевненість щодо не нападу росії.

Амбіції ворога великі й він би враховував момент наявності я/з у своїх планах нападу. Й інший момент, коли б України варто було її [я/з] застосовувати? Є сумніви, що на початку нападу 24 лютого...

Ворог у 2014 році почав приховане вторгнення, бо Україна була слабка. Багато хто не мав досвіду й не знав що робити.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:06

2 групи Шахедів з півдня. Невідомо куди.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зараз мабуть буде 5 тривога за добу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:18

  Investor_K написав:Зараз мабуть буде 5 тривога за добу

летит 3 стаи шахедов...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:45

  lapay написав:
  _hunter написав:Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили..

Так закінчились вже зеки пригожина, як раз всі на засолку і пішли...
Ну, бажання у фюрера наступати є, можливості щось суттєве захопити немає, хоча кремлівський упирь може ще попити багато крові.
  beee написав:2023 год
Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на Бахмутському та Вугледарському напрямках, підключивши до боїв велику кількість техніки. Бійці ЗСУ тримають оборону і завдають ворогу значних втрат.
https://t.me/annamaliar/524
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 21:52

  edvardd написав:
  Investor_K написав:Зараз мабуть буде 5 тривога за добу

летит 3 стаи шахедов...

Вот их звук
❗️В області вже чутно характерний звук «Шахедів»

https://t.me/c/1675223124/6634
https://t.me/+RqFA2X-c46dmZDky
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