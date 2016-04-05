lapay написав:Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли.
Досить дивний підхід до причин роззброєння України. А літаки Су, МіГ та вертольоти Мі ми виготовляли? Чому їх не забрали?
ну можливо людина (десь глибоко в собі) думала і мала на увазі , що все це (на додачу до всього іншого, в т.ч. і того, що багато хто хотів щоб в нас його не було) вимагало б належних експлуатації, утримування, обслуговування та ремонту, що в свою чергу вимагало чималих коштів. та і хто зна, чи русня сприяла б цьому, в т.ч. і зіпом, і знаннями (як розробник), і персонал десь навчати потрібно було і т.п.
_hunter написав:Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили..
Так закінчились вже зеки пригожина, як раз всі на засолку і пішли... Ну, бажання у фюрера наступати є, можливості щось суттєве захопити немає, хоча кремлівський упирь може ще попити багато крові.
beee написав:2023 год Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на Бахмутському та Вугледарському напрямках, підключивши до боїв велику кількість техніки. Бійці ЗСУ тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. https://t.me/annamaliar/524