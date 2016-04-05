lapay написав:Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли.
Досить дивний підхід до причин роззброєння України. А літаки Су, МіГ та вертольоти Мі ми виготовляли? Чому їх не забрали?
ну можливо людина (десь глибоко в собі) думала і мала на увазі , що все це (на додачу до всього іншого, в т.ч. і того, що багато хто хотів щоб в нас його не було) вимагало б належних експлуатації, утримування, обслуговування та ремонту, що в свою чергу вимагало чималих коштів. та і хто зна, чи русня сприяла б цьому, в т.ч. і зіпом, і знаннями (як розробник), і персонал десь навчати потрібно було і т.п.
_hunter написав:Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили..
Так закінчились вже зеки пригожина, як раз всі на засолку і пішли... Ну, бажання у фюрера наступати є, можливості щось суттєве захопити немає, хоча кремлівський упирь може ще попити багато крові.
beee написав:2023 год Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на Бахмутському та Вугледарському напрямках, підключивши до боїв велику кількість техніки. Бійці ЗСУ тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. https://t.me/annamaliar/524
detroytred написав: А от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.
Потому что никто не верил в полномасштабную войну. Сосредоточились на среднетактическом и малотактическом оружии типа минометов и т.п. и это не в 2019 году, а гораздо раньше. Ведь предполагалась маломасштабная война на линии разграничения, не более. Все что разрабатывалось более серьезное, типа "грома", "нептуна" и пр предполагалось на экспорт что бы заработать денег. Поэтому и финансировалось по принципу из того, где что приходилось урвать. Если б кто то знал... С 2014 года мы ездили б по катакомбам, а не по дорогам, но все деньги уходили б туда, на разработку оружия. Кстати я уже рассказывал, что и это не так просто, ибо на дороги давал целевые гранты ЕБРР. 100% что не дал бы на "громы", "нептуны" и пр. А денег на это нужно было не просто много,а очень много.