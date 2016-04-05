Додано: Чет 26 січ, 2023 01:18

detroytred написав:

А от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна. А от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.

Потому что никто не верил в полномасштабную войну. Сосредоточились на среднетактическом и малотактическом оружии типа минометов и т.п. и это не в 2019 году, а гораздо раньше. Ведь предполагалась маломасштабная война на линии разграничения, не более. Все что разрабатывалось более серьезное, типа "грома", "нептуна" и пр предполагалось на экспорт что бы заработать денег. Поэтому и финансировалось по принципу из того, где что приходилось урвать. Если б кто то знал... С 2014 года мы ездили б по катакомбам, а не по дорогам, но все деньги уходили б туда, на разработку оружия. Кстати я уже рассказывал, что и это не так просто, ибо на дороги давал целевые гранты ЕБРР. 100% что не дал бы на "громы", "нептуны" и пр. А денег на это нужно было не просто много,а очень много.