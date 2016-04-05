lapay написав:Ми віддали ЯЗ і їх носії (літаки і крилаті ракети), бо не наші, ми їх не виробляли.
Досить дивний підхід до причин роззброєння України. А літаки Су, МіГ та вертольоти Мі ми виготовляли? Чому їх не забрали?
ну можливо людина (десь глибоко в собі) думала і мала на увазі , що все це (на додачу до всього іншого, в т.ч. і того, що багато хто хотів щоб в нас його не було) вимагало б належних експлуатації, утримування, обслуговування та ремонту, що в свою чергу вимагало чималих коштів. та і хто зна, чи русня сприяла б цьому, в т.ч. і зіпом, і знаннями (як розробник), і персонал десь навчати потрібно було і т.п.
_hunter написав:Чем? -- да ровно тем же, чем под Соледаром наступили..
Так закінчились вже зеки пригожина, як раз всі на засолку і пішли... Ну, бажання у фюрера наступати є, можливості щось суттєве захопити немає, хоча кремлівський упирь може ще попити багато крові.
beee написав:2023 год Пол года не орки не могут захватить два пгт и при этом собираются идти в "широкое" наступление с плечом 200+ км.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на Бахмутському та Вугледарському напрямках, підключивши до боїв велику кількість техніки. Бійці ЗСУ тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. https://t.me/annamaliar/524
detroytred написав: А от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.
Потому что никто не верил в полномасштабную войну. Сосредоточились на среднетактическом и малотактическом оружии типа минометов и т.п. и это не в 2019 году, а гораздо раньше. Ведь предполагалась маломасштабная война на линии разграничения, не более. Все что разрабатывалось более серьезное, типа "грома", "нептуна" и пр предполагалось на экспорт что бы заработать денег. Поэтому и финансировалось по принципу из того, где что приходилось урвать. Если б кто то знал... С 2014 года мы ездили б по катакомбам, а не по дорогам, но все деньги уходили б туда, на разработку оружия. Кстати я уже рассказывал, что и это не так просто, ибо на дороги давал целевые гранты ЕБРР. 100% что не дал бы на "громы", "нептуны" и пр. А денег на это нужно было не просто много,а очень много.
Экспорт товаров в Россию из Германии обвалился до уровня 2003 года из-за санкций. В 2022 год объем поставленных в страну товаров рухнул на 45%, до 14,6 млрд евро. Об этом пишет Reuters со ссылкой на предварительные данные Немецкого комитета по восточноевропейским экономическим отношениям.
Больше всего сократился экспорт автомобилей и автозапчастей из Германии, а также продукции электротехнического машиностроения. Авторынок стал в России одной из самых пострадавших отраслей экономики: в 2022 году объем продаж на нем упал на 59%. К концу года на рынке почти не осталось новых машин западных брендов.
Бизнес массово пожаловался на отсутствие денег у россиян
В то время как Росстат рапортует о снижении уровня бедности в России и фиксирует рост реальных зарплат, российский бизнес массово жалуется на остутствие денег в кошельках потребителей.
Половина российских компаний назвали снижение платежеспособного спроса населения ключевым фактором, повлиявшим на их работу в прошлом году, показал опрос, проведенный совместно ПСБ, «Опорой России» и агентством Magram Market Research.
Ещё 38% респондентов пожаловались на «сложности с внешнеэкономической деятельностью» после того, как почти все госбанки попали под санкции и лишись доступа к расчетам в долларах и евро.
Каждый четвертый бизнес (23%), согласно исследованию, столкнулся с «потерей важных клиентов и контрактов». Почти столько же (24%) назвали фактором давления «волатильность» курсов валют, которые в первые недели войны подскочили до рекордных максимумов, а затем наоборот опустились до самых низких значений с 2015 года.
«Значительная доля опрошенных бизнесменов отметила также высокие налоги и ненадежность поставщиков», но основной проблемой большинство назвали именно сжатие платежеспособносго спроса, отмечают аналитики ПСБ.