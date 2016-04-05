RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3392339333943395
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 07:32

Есть пуски КР.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8581
З нами з: 15.02.09
Подякував: 554 раз.
Подякували: 1917 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як вже ця нечисть задовбала!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8390
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 825 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:57

  Hotab написав:
  detroytred написав:от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.

Здається з лютого 2019 року збільшили ГЗ в ЗСУ. Та і ціни на всі статті витрат в МО включно з паливом, харчуванням, ремонтом овт та навіть комуналкою постійно росли. Відповідно потреби військового бюджету мали суттєво зростати. А по факту там майже без змін було. Отже на закупівлю овт , це перше де можна зрізати, залишалось все менше всі наступні роки. Ракетна програма - це недешево. Якщо не профінансувати дерзамовлення (зрозуміло що з одночасним суттєвим зростанням всього бюджету ЗСУ) , то нічого не буде будуватись. Але замість збільшення бюджету ЗСУ побудували дороги.
На правах IMHO


будувати дороги-це те, що може побачити і скористатись платник податків (тобто звичайний я) і скільки там ракет на складах 4 або вже 14 це мало кого хвилювало в мирний час

хоч гібридна війна тривала 8 років, але це мало хто розумів з населення який прагнув миру за будь що (не секрет що окрім патріотів 25-30% ватного населення вважали що треба мирні угоди з (ДНР/ЛНР) країні нормально без Криму і Донбасу
на жаль що гарант був такої ж точки зору на війну у 2019-2020(мир любим шляхом)

пс сьогодні вночі ворог використав шахеди (24 збили)-давно не було масової атаки-це протест проти поставки танків, або вітання Зе з днюхою?
prodigy
 
Повідомлень: 9281
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3093 раз.
Подякували: 3162 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 3392339333943395
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 111488
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 479312
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4697
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.