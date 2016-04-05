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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3392339333943395
Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 07:32

Есть пуски КР.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Як вже ця нечисть задовбала!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:57

  Hotab написав:
  detroytred написав:от з 2019 чому ракетна програма стопорнула - хто-зна.

Здається з лютого 2019 року збільшили ГЗ в ЗСУ. Та і ціни на всі статті витрат в МО включно з паливом, харчуванням, ремонтом овт та навіть комуналкою постійно росли. Відповідно потреби військового бюджету мали суттєво зростати. А по факту там майже без змін було. Отже на закупівлю овт , це перше де можна зрізати, залишалось все менше всі наступні роки. Ракетна програма - це недешево. Якщо не профінансувати дерзамовлення (зрозуміло що з одночасним суттєвим зростанням всього бюджету ЗСУ) , то нічого не буде будуватись. Але замість збільшення бюджету ЗСУ побудували дороги.
На правах IMHO


будувати дороги-це те, що може побачити і скористатись платник податків (тобто звичайний я) і скільки там ракет на складах 4 або вже 14 це мало кого хвилювало в мирний час

хоч гібридна війна тривала 8 років, але це мало хто розумів з населення який прагнув миру за будь що (не секрет що окрім патріотів 25-30% ватного населення вважали що треба мирні угоди з (ДНР/ЛНР) країні нормально без Криму і Донбасу
на жаль що гарант був такої ж точки зору на війну у 2019-2020(мир любим шляхом)

пс сьогодні вночі ворог використав шахеди (24 збили)-давно не було масової атаки-це протест проти поставки танків, або вітання Зе з днюхою?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 09:59

  Investor_K написав:Як вже ця нечисть задовбала!

та отож, но 24 шахеда + 30 ракет, мельчают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 09:59

Наші хлопці))

"Сенатори закликали Білий дім та союзників США направити в Україну "більше вогневих засобів дальньої дії, таких як ATACMS, та винищувачів, таких як F-16 та МіГ-29". На їхню думку, поєднання всієї цієї зброї та техніки "допоможе Україні протистояти майбутньому наступу Росії та перейти в атаку як на сході, так і на півдні, щоб ще більше підірвати здатність Росії продовжувати бойові дії в Україні".

Вони наголосили, що українські військові перевершили всі очікування, коли мова зайшла про захист своєї батьківщини та використання наданої їм військової техніки. Сенатори впевнені, що танки будуть ефективно використані ЗСУ у майбутніх боях із російськими військами.
https://www.unian.ua/world/u-ssha-senat ... 22580.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:02

  edvardd написав:
  Investor_K написав:Як вже ця нечисть задовбала!

та отож, но 24 шахеда + 30 ракет, мельчают...

Поки вони тішаться, що це тільки хвиля для виявлення ППО, а основні удари попереду.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:та отож, но 24 шахеда + 30 ракет, мельчают...

Попередня атака з 30 ракет була не менш ефективна ніж деякі з 70+, тому не кажи гоп...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:09

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:22

Коли вже світло дадуть? Тормозять мені запуск двох проектів((.
І взагалі.. вночі мені було зимно і зараз батареї холодні((.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:Коли вже світло дадуть? Тормозять мені запуск двох проектів((.
І взагалі.. вночі мені було зимно і зараз батареї холодні((.
Довго без електрохарчування?
Faceless
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