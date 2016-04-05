и эти целевые деньги проходили по бюджету который голосовал наш парламент?
пруфы подтверждающие включение сумм ЕБРР в бюджет страны (по каким статьям прошло) и их размер предоставите?
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Додано: Чет 26 січ, 2023 10:49
Додано: Чет 26 січ, 2023 10:59
Зранку і до цього часу немає. Вночі теж не було, бо прокинулася від холоду, взяла собі другу ковдру.
Сонячну панель відвезла до Мико, а Bluetti - на роботі залишаю, бо кожного дня туди їду. Сьогодні хотіла дистанційно попрацювати...
Додано: Чет 26 січ, 2023 11:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 січ, 2023 12:12
Внутрішній ворог. такий самий страшний і смердючий як і зовнішній!
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Сформована у 2019 році та друга за чисельністю фракція Верховної Ради “Опозиційна платформа – За життя” припинила своє існування у травні минулого року. Проте станом на зараз більшість її колишніх членів продовжують роботу як народні депутати України та представники 2-х новостворених політичних сил. Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України.
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